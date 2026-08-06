Poplave u Kini: Evakuisano više od 25.000 ljudi, stiže i tajfun "Dolfin" (VIDEO)

Obilne kiše i poplave u sjeverozapadnoj kineskoj provinciji Šansi izazvale su urušavanje puteva i oštećenje mostova, elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture, zbog čega je u posljednja 24 časa evakuisano više od 25.000 ljudi.

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Kineska centralna televizija je prikazala snimke puteva koje je odnijela bujica, kao i spasilačke ekipe koje pješke dopremaju humanitarnu pomoć, uključujući vodu i rižu, u okrug Dženan, u gradu Šanglo.

Prema navodima Televizije, obilne padavine će se nastaviti i narednih dana.

Pozivajući se na lokalne vlasti, Kineska centralna televizija navodi da je od 30. jula u provinciji Šansi evakuisano više od 140.000 ljudi.

Today, severe flooding triggered by heavy rainfall inundated homes and swept away multiple vehicles in Zigui County, Yichang, Hubei Province, China.pic.twitter.com/V3eXgI4bZo — Weather Monitor (@WeatherMonitors)August 5, 2026

Istovremeno, Kina se priprema za dolazak tajfuna "Dolfin", koji bi, prema prognozama, trebalo da pogodi istočnu obalu zemlje od Šangaja do Fuđena između 9. i 10. avgusta, donoseći obilne padavine i jak vjetar.

Vlasti upozoravaju da bi se, nakon udara na kopno, tajfun mogao spojiti sa hladnim vazdušnim masama i izazvati još obilnije padavine na sjeveru Kine nego na istočnoj obali.

(Srna)