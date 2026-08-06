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Poplave u Kini: Evakuisano više od 25.000 ljudi, stiže i tajfun "Dolfin" (VIDEO)

Poplave u Kini: Evakuisano više od 25.000 ljudi, stiže i tajfun "Dolfin" (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Obilne kiše i poplave u sjeverozapadnoj kineskoj provinciji Šansi izazvale su urušavanje puteva i oštećenje mostova, elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture, zbog čega je u posljednja 24 časa evakuisano više od 25.000 ljudi.

Vjetar Izvor: Shutterstock

Kineska centralna televizija je prikazala snimke puteva koje je odnijela bujica, kao i spasilačke ekipe koje pješke dopremaju humanitarnu pomoć, uključujući vodu i rižu, u okrug Dženan, u gradu Šanglo.

Prema navodima Televizije, obilne padavine će se nastaviti i narednih dana.

Pozivajući se na lokalne vlasti, Kineska centralna televizija navodi da je od 30. jula u provinciji Šansi evakuisano više od 140.000 ljudi.

Istovremeno, Kina se priprema za dolazak tajfuna "Dolfin", koji bi, prema prognozama, trebalo da pogodi istočnu obalu zemlje od Šangaja do Fuđena između 9. i 10. avgusta, donoseći obilne padavine i jak vjetar.

Vlasti upozoravaju da bi se, nakon udara na kopno, tajfun mogao spojiti sa hladnim vazdušnim masama i izazvati još obilnije padavine na sjeveru Kine nego na istočnoj obali. 

(Srna)

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