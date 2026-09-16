Lavrov zaprijetio Evropi: "Ako nas napadnete, rat će biti potpuno drugačiji i vrlo kratak!"

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da bi eventualni napad evropskih država na Rusiju izazvao "potpuno drugačiji i vrlo kratak rat".

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da bi eventualni napad evropskih država na Rusiju doveo do "potpuno drugačijeg rata" koji bi, prema njegovim riječima, bio "vrlo kratak". Upozorio je i da bi raspoređivanje zapadnih vojnih snaga u Ukrajini Moskva smatrala direktnim ratom Evrope protiv Rusije.

Lavrov je poruke Evropi iznio na Međunarodnom festivalu mladih, gdje je govorio o ratu u Ukrajini, odnosima sa Zapadom i mogućim pregovorima. Istovremeno je tvrdio da Rusija nema namjeru da napadne zapadne zemlje, prenosi ruska agencija TASS.

"Bio bi to potpuno drugačiji i vrlo kratak rat"

Šef ruske diplomatije ustvrdio je da se u Evropi sve češće govori o pripremama za mogući rat s Rusijom. Na pitanje kako bi Moskva reagovala na direktan napad evropskih država odgovorio je prijetnjom brzog sukoba.

"Ako Evropa, koja redovno govori da se priprema za rat s Rusijom, napadne našu zemlju, biće to potpuno drugačiji rat, vrlo kratak", rekao je Lavrov. Dodao je da Moskva očekuje da je takva poruka shvaćena "u evropskim prijestonicama i institucijama koje se sada pokušavaju predstavljati kao ujedinjena Evropa".

Lavrov je posebno upozorio na mogućnost raspoređivanja zapadnih snaga u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednjih dana iznio je sličnu poruku, upozoravajući da bi slanje evropskih vojnika u Ukrajinu značilo direktan sukob s Rusijom.

"To bi značilo da Evropa objavljuje direktan, a ne hibridni rat", rekao je Lavrov. Pritom je ukrajinsku vlast ponovo opisao kao "nacistički i rusofobni režim", što je doo dugogodišnjeg ruskog opravdavanja invazije na Ukrajinu.

Lavrov: Na Zapad se više ne može računati

Lavrov je otišao i korak dalje kada je govorio o budućim odnosima Moskve i evropskih država. Poručio je da Rusija ne namjerava da sklapa sporazume s evropskim zemljama o pitanjima koja se tiču njene nacionalne bezbjednosti.

"Postoji mnogo podmuklih metoda. Moramo se oslanjati na one koji su dokazali da su pouzdani. Nažalost, Zapad ne može tvrditi da je to učinio", rekao je on.

Prema njegovim riječima, sadašnje političke elite na Zapadu neće prihvatiti multipolarni svjetski poredak kakav zagovara Moskva. Rusija će zbog toga, rekao je, ubuduće biti znatno opreznija u bezbjednosnim odnosima s evropskim državama.

Kada je reč o mogućem završetku rata u Ukrajini, Lavrov je jasno poručio da Moskva ne namerava da odustane od ciljeva koje je postavila na početku invazije, koju ruske vlasti nazivaju "specijalnom vojnom operacijom".

"Nikada nismo odbili pregovore"

Tvrdio je da mirovno rješenje zahtijeva uklanjanje onoga što Moskva naziva "temeljnim uzrocima krize". Ponovio je i rusku tvrdnju da je rat "direktna posljedica ekspanzionističke politike Zapada". Ruski ministar istovremeno tvrdi da Moskva nije odbila pregovore s Ukrajinom.

Naveo je da su spremni na bilateralni ili trilateralni format te da mjesto pregovora nije presudno ako ga prihvate sve strane. "Spremni smo i za bilateralne i za trilateralne razgovore. Nikada ih nismo odbili", rekao je Lavrov, dodajući da Rusija čeka prijedloge o nastavku pregovora, ali da "nema velikih iluzija".

Lavrovljeve izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti između Rusije i evropskih država oko budućih bezbjednosnih garancija za Ukrajinu i mogućeg angažmana evropskih snaga nakon eventualnog dogovora o završetku rata.

Za to vrijeme, ruski napadi na Ukrajinu se nastavljaju. U najnovijem ruskom napadu dronom na putnički autobus u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je petoro ljudi, a najmanje sedmoro je ranjeno, prema informacijama ukrajinskih vlasti. AP navodi da je Lavrov istog dana ponovio da Rusija nema agresivne namjere prema Evropi, ali je ponovio i upozorenje o "vrlo kratkom" ratu u slučaju evropskog napada.