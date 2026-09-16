Fon der Lajen predlaže „evropski član 4“: Novi mehanizam za odgovor na bezbjednosne prijetnje

Ursula fon der Lajen predložila je novi evropski bezbjednosni mehanizam koji bi dopunio NATO član 4 i omogućio zajednički odgovor na bezbjednosne prijetnje.

Izvor: Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predložila je uvođenje novog evropskog bezbjednosnog mehanizma po uzoru na član 4 NATO-a, koji bi omogućio koordinisan odgovor članica EU na incidente koji predstavljaju direktnu prijetnju njihovoj bezbjednosti.

Fon der Lajen je to saopštila tokom godišnjeg obraćanja Evropskom parlamentu, navodeći da je Evropi potreban mehanizam za zajedničko djelovanje u vanrednim bezbjednosnim situacijama.

Prema njenim riječima, članice EU treba da postignu saglasnost o načinu odgovora na incidente koji mogu biti ispod praga „oružane agresije“, ali istovremeno predstavljaju direktnu prijetnju bezbjednosti Unije.

„Vjerujem da je vrijeme da Evropa dobije sopstveni četvrti član, bezbjednosni protokol za vanredne situacije“, rekla je Fon der Lajen.

Ona je najavila i rad na novoj bezbjednosnoj strategiji EU, koju priprema zajedno sa visokom predstavnicom Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas.

Godišnje obraćanje o stanju Unije održano je 16. septembra u Evropskom parlamentu u Strazburu, a Fon der Lajen je u njemu predstavila prioritete Evropske komisije za naredni period.