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Teška saobraćajna nezgoda kod banjalučke škole: Dvoje povrijeđenih, intervenisali hitna pomoć i vatrogasci

Teška saobraćajna nezgoda kod banjalučke škole: Dvoje povrijeđenih, intervenisali hitna pomoć i vatrogasci

Autor Dušan Volaš
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Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Ulici Mirka Kovačevića u banjalučkom naselju Obilićevo, u neposrednoj blizini Osnovne škole "Dositej Obradović".

Teška saobraćajna nezgoda kod škole Dositej Obradović u Banjaluci Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Na lice mjesta su, po prijavi nezgode, ubrzo stigli pripadnici Hitne pomoći i banjalučki vatrogasci. Iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka potvrđeno je da su sinoć u 19.50 časova imali tehničku intervenciju na pomenutoj lokaciji zbog saobraćajne nezgode u kojoj su povrijeđene dvije osobe.

Očevici ovog događaja navode da se sve odigralo veoma brzo i uz stravičan zvuk udara. Prema riječima jedne Banjalučanke, koja se u trenutku nezgode nalazila sa druge strane ulice, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom usljed neprilagođene brzine.

"Bio je mrak, a automobil je išao brzo. Kod škole je izgubio kontrolu, izletio sa kolovoza i udario u nešto. Čula sam jak prasak, kao eksploziju, a zatim se čuo i drugi. Vidjela sam da ljudi trče jer se automobil zakucao u nešto", ispričala je ona za "Nezavisne novine".

Ona je dodala da je prava sreća što u tom trenutku na trotoaru nije bilo pješaka, s obzirom na blizinu škole i jačinu samog udara.

"Udar je bio strahovit i jako sam se uplašila da li je neko nastradao", naglasila je ona.

Policija je obavila uviđaj nakon kojeg će biti poznat tačan uzrok ove saobraćajne nezgode, a stepen povreda lica iz automobila još nije zvanično saopšten.

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Tagovi

saobraćajka udes Banjaluka

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