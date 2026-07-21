Pećina Govještica u Parku prirode "Prača" kod Rogatice najduža je pećina u Republici Srpskoj i BiH. U njoj su pronađeni fosili, kolonija šišmiša i kosti pećinskog medvjeda stare više od 20.000 godina.
Najduža pećina u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Govještica, smještena u Parku prirode "Prača" na području opštine Rogatica, jedno je od najznačajnijih prirodnih bogatstava ovog dijela zemlje.
Prema istraživanjima italijanskih speleologa, do sada je istraženo 9.682 metra pećinskih kanala, a stručnjaci vjeruju da to nije konačna dužina i da se u njenoj unutrašnjosti kriju još neistraženi prolazi.
Najduža pećina u BiH krije jezero, hiljade šišmiša i kosti pećinskog medvjeda stare više od 20.000 godina (Foto)
Jezero, kristali i ostaci pećinskog medvjeda
Dimenzije Govještice postale su poznate tek nakon 2010. godine, kada su savremena speleološka istraživanja omogućila detaljniji uvid u njenu unutrašnjost.
Do sada su otkriveni brojni podzemni prolazi, jezero dugo 15 metara, velike dvorane, kristali kalcita i neobični heliktiti, koji ovoj pećini daju izuzetnu prirodnu i estetsku vrijednost.
Posebnu pažnju istraživača privukla je kolonija od oko 1.000 šišmiša, kao i veliki depozit kostiju pećinskog medvjeda čija je starost procijenjena na više od 20.000 godina.
Na pojedinim dijelovima pećine pronađeni su i još neidentifikovani fosili koji potiču iz vremena nastanka stijena.
Ulazak moguć samo uz dozvolu
U neposrednoj blizini Govještice nalaze se i pećine Banja stijena, duga oko 1.200 metara, te Golubovićka pećina, koje su takođe značajne za speleološka istraživanja.
Iz opštine Rogatica podsjećaju da je ulazak u ove pećine dozvoljen isključivo uz prethodnu saglasnost Šumskog gazdinstva "Sjemeć" Rogatica, koje upravlja zaštićenim područjem, kao i uz odgovarajuću speleološku opremu.
Park prirode "Prača" prostire se na više od 4.000 hektara, a osim podzemnog svijeta poznat je po kanjonu rijeke Prače, vidikovcima, trasi nekadašnje pruge uskog kolosijeka sa dvadesetak tunela, ostacima srednjovjekovnog grada Borča i brojnim stećcima. Ovo područje dom je za 13 vrsta sisara i čak 85 vrsta ptica, od kojih su mnoge pod zaštitom.
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