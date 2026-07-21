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Najduža pećina u BiH krije jezero, hiljade šišmiša i kosti pećinskog medvjeda stare više od 20.000 godina (Foto)

Najduža pećina u BiH krije jezero, hiljade šišmiša i kosti pećinskog medvjeda stare više od 20.000 godina (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Pećina Govještica u Parku prirode "Prača" kod Rogatice najduža je pećina u Republici Srpskoj i BiH. U njoj su pronađeni fosili, kolonija šišmiša i kosti pećinskog medvjeda stare više od 20.000 godina.

Govještica kod Rogatice najduža je pećina u BiH: Duga skoro 10 kilometara Izvor: Opština Rogatica

Najduža pećina u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Govještica, smještena u Parku prirode "Prača" na području opštine Rogatica, jedno je od najznačajnijih prirodnih bogatstava ovog dijela zemlje.

Prema istraživanjima italijanskih speleologa, do sada je istraženo 9.682 metra pećinskih kanala, a stručnjaci vjeruju da to nije konačna dužina i da se u njenoj unutrašnjosti kriju još neistraženi prolazi.

Jezero, kristali i ostaci pećinskog medvjeda

Dimenzije Govještice postale su poznate tek nakon 2010. godine, kada su savremena speleološka istraživanja omogućila detaljniji uvid u njenu unutrašnjost.

Do sada su otkriveni brojni podzemni prolazi, jezero dugo 15 metara, velike dvorane, kristali kalcita i neobični heliktiti, koji ovoj pećini daju izuzetnu prirodnu i estetsku vrijednost.

Posebnu pažnju istraživača privukla je kolonija od oko 1.000 šišmiša, kao i veliki depozit kostiju pećinskog medvjeda čija je starost procijenjena na više od 20.000 godina.

Na pojedinim dijelovima pećine pronađeni su i još neidentifikovani fosili koji potiču iz vremena nastanka stijena.

Ulazak moguć samo uz dozvolu

U neposrednoj blizini Govještice nalaze se i pećine Banja stijena, duga oko 1.200 metara, te Golubovićka pećina, koje su takođe značajne za speleološka istraživanja.

Iz opštine Rogatica podsjećaju da je ulazak u ove pećine dozvoljen isključivo uz prethodnu saglasnost Šumskog gazdinstva "Sjemeć" Rogatica, koje upravlja zaštićenim područjem, kao i uz odgovarajuću speleološku opremu.

Park prirode "Prača" prostire se na više od 4.000 hektara, a osim podzemnog svijeta poznat je po kanjonu rijeke Prače, vidikovcima, trasi nekadašnje pruge uskog kolosijeka sa dvadesetak tunela, ostacima srednjovjekovnog grada Borča i brojnim stećcima. Ovo područje dom je za 13 vrsta sisara i čak 85 vrsta ptica, od kojih su mnoge pod zaštitom.

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Tagovi

pećina Rogatica turizam reportaža Mondo reportaže

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