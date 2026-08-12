Najbrži ledeni desert za vrele dane: Pravi se bez pečenja, a nestaje za nekoliko minuta

Napravite jednostavan ledeni desert bez pečenja od keksa, kremastog fila i malina. Idealan je za vrele ljetne dane i gotov za svega nekoliko koraka.

Izvor: mondo/a

Ako vam se jede nešto slatko, ali vam se ne uključuje rerna, ovaj ledeni desert je odličan izbor.

Kombinacija keksa, lagane kreme i malina daje osvježavajući desert koji se priprema bez mnogo truda.

Najbolje je što ga možete napraviti unaprijed i držati u frižideru do serviranja.

Ljetni dani idealni su za deserte koji su lagani, hladni i ne zahtijevaju uključivanje rerne. Ako tražite jednostavan recept koji možete napraviti za svega nekoliko minuta, ovaj ledeni desert sa keksom i malinama mogao bi da bude pravi izbor.

Kremasta tekstura, hrskavi sloj keksa i blago kiselkaste maline savršeno se dopunjuju, a desert je dovoljno jednostavan da ga mogu napraviti i oni koji nisu naročito vješti u kuhinji.

Sastojci

300 g mljevenog keksa

100 g otopljenog putera

400 ml slatke pavlake

250 g krem sira

80 g šećera u prahu

1 vanilin šećer

250 g malina

2 kašike šećera

1 kašika limunovog soka

Priprema

Mljeveni keks pomiješajte sa otopljenim puterom dok ne dobijete smjesu nalik vlažnom pijesku. Polovinu smjese rasporedite na dno manje četvrtaste posude ili nekoliko čaša i lagano pritisnite.

Slatku pavlaku umutite, pa joj dodajte krem sir, šećer u prahu i vanilin šećer. Sve zajedno umutite dok ne dobijete čvrstu i glatku kremu.

Maline stavite u šerpicu sa dvije kašike šećera i limunovim sokom, pa ih kratko zagrijte dok ne puste sok. Ostavite nekoliko cijelih malina za dekoraciju.

Preko sloja keksa rasporedite krem, zatim dodajte sloj malina i njihovog soka. Na vrh stavite ostatak keksa.

Desert ostavite u frižideru najmanje tri sata, a još je bolji ako odstoji preko noći.

Prije serviranja ukrasite ga svježim malinama. Ako želite posebno hladan desert, možete ga staviti u zamrzivač oko 30 minuta prije posluživanja.

Mali trik

Za još intenzivniji ljetni ukus, u kremu možete dodati malo naribane limunove kore. Umjesto malina mogu se koristiti i borovnice, jagode ili kupine.

Ovaj desert je idealan kada želite nešto slatko i kremasto, ali bez pečenja i dugog stajanja pored šporeta.