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Najbrži ledeni desert za vrele dane: Pravi se bez pečenja, a nestaje za nekoliko minuta

Najbrži ledeni desert za vrele dane: Pravi se bez pečenja, a nestaje za nekoliko minuta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Napravite jednostavan ledeni desert bez pečenja od keksa, kremastog fila i malina. Idealan je za vrele ljetne dane i gotov za svega nekoliko koraka.

Recept za ledeni desert bez pečenja: Kremast, osvježavajuć i gotov za čas Izvor: mondo/a
  • Ako vam se jede nešto slatko, ali vam se ne uključuje rerna, ovaj ledeni desert je odličan izbor.
  • Kombinacija keksa, lagane kreme i malina daje osvježavajući desert koji se priprema bez mnogo truda.
  • Najbolje je što ga možete napraviti unaprijed i držati u frižideru do serviranja.

Ljetni dani idealni su za deserte koji su lagani, hladni i ne zahtijevaju uključivanje rerne. Ako tražite jednostavan recept koji možete napraviti za svega nekoliko minuta, ovaj ledeni desert sa keksom i malinama mogao bi da bude pravi izbor.

Kremasta tekstura, hrskavi sloj keksa i blago kiselkaste maline savršeno se dopunjuju, a desert je dovoljno jednostavan da ga mogu napraviti i oni koji nisu naročito vješti u kuhinji.

Sastojci

  • 300 g mljevenog keksa
  • 100 g otopljenog putera
  • 400 ml slatke pavlake
  • 250 g krem sira
  • 80 g šećera u prahu
  • 1 vanilin šećer
  • 250 g malina
  • 2 kašike šećera
  • 1 kašika limunovog soka

Priprema

Mljeveni keks pomiješajte sa otopljenim puterom dok ne dobijete smjesu nalik vlažnom pijesku. Polovinu smjese rasporedite na dno manje četvrtaste posude ili nekoliko čaša i lagano pritisnite.

Slatku pavlaku umutite, pa joj dodajte krem sir, šećer u prahu i vanilin šećer. Sve zajedno umutite dok ne dobijete čvrstu i glatku kremu.

Maline stavite u šerpicu sa dvije kašike šećera i limunovim sokom, pa ih kratko zagrijte dok ne puste sok. Ostavite nekoliko cijelih malina za dekoraciju.

Preko sloja keksa rasporedite krem, zatim dodajte sloj malina i njihovog soka. Na vrh stavite ostatak keksa.

Desert ostavite u frižideru najmanje tri sata, a još je bolji ako odstoji preko noći.

Prije serviranja ukrasite ga svježim malinama. Ako želite posebno hladan desert, možete ga staviti u zamrzivač oko 30 minuta prije posluživanja.

Mali trik

Za još intenzivniji ljetni ukus, u kremu možete dodati malo naribane limunove kore. Umjesto malina mogu se koristiti i borovnice, jagode ili kupine.

Ovaj desert je idealan kada želite nešto slatko i kremasto, ali bez pečenja i dugog stajanja pored šporeta.

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Tagovi

recept Mondo kuhinja desert

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