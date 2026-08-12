Najbrži ledeni desert za vrele dane: Pravi se bez pečenja, a nestaje za nekoliko minuta

Napravite jednostavan ledeni desert bez pečenja od keksa, kremastog fila i malina. Idealan je za vrele ljetne dane i gotov za svega nekoliko koraka.
- Ako vam se jede nešto slatko, ali vam se ne uključuje rerna, ovaj ledeni desert je odličan izbor.
- Kombinacija keksa, lagane kreme i malina daje osvježavajući desert koji se priprema bez mnogo truda.
- Najbolje je što ga možete napraviti unaprijed i držati u frižideru do serviranja.
Ljetni dani idealni su za deserte koji su lagani, hladni i ne zahtijevaju uključivanje rerne. Ako tražite jednostavan recept koji možete napraviti za svega nekoliko minuta, ovaj ledeni desert sa keksom i malinama mogao bi da bude pravi izbor.
Kremasta tekstura, hrskavi sloj keksa i blago kiselkaste maline savršeno se dopunjuju, a desert je dovoljno jednostavan da ga mogu napraviti i oni koji nisu naročito vješti u kuhinji.
Sastojci
- 300 g mljevenog keksa
- 100 g otopljenog putera
- 400 ml slatke pavlake
- 250 g krem sira
- 80 g šećera u prahu
- 1 vanilin šećer
- 250 g malina
- 2 kašike šećera
- 1 kašika limunovog soka
Priprema
Mljeveni keks pomiješajte sa otopljenim puterom dok ne dobijete smjesu nalik vlažnom pijesku. Polovinu smjese rasporedite na dno manje četvrtaste posude ili nekoliko čaša i lagano pritisnite.
Slatku pavlaku umutite, pa joj dodajte krem sir, šećer u prahu i vanilin šećer. Sve zajedno umutite dok ne dobijete čvrstu i glatku kremu.
Maline stavite u šerpicu sa dvije kašike šećera i limunovim sokom, pa ih kratko zagrijte dok ne puste sok. Ostavite nekoliko cijelih malina za dekoraciju.
Preko sloja keksa rasporedite krem, zatim dodajte sloj malina i njihovog soka. Na vrh stavite ostatak keksa.
Desert ostavite u frižideru najmanje tri sata, a još je bolji ako odstoji preko noći.
Prije serviranja ukrasite ga svježim malinama. Ako želite posebno hladan desert, možete ga staviti u zamrzivač oko 30 minuta prije posluživanja.
Mali trik
Za još intenzivniji ljetni ukus, u kremu možete dodati malo naribane limunove kore. Umjesto malina mogu se koristiti i borovnice, jagode ili kupine.
Ovaj desert je idealan kada želite nešto slatko i kremasto, ali bez pečenja i dugog stajanja pored šporeta.