Obogatite nudle iz kesice: Uz nekoliko sastojaka postaće pravi gurmanski obrok

Nudle iz kesice mogu postati ukusan i zasitan obrok. Uz jaje, povrće i pavlaku za kuvanje pripremićete kremasto jelo za samo 10 minuta.

Izvor: mondo/ai

Nudle iz kesice ne moraju biti samo brzinski obrok.

Uz nekoliko jednostavnih sastojaka pretvorićete ih u kremasto jelo puno ukusa.

Recept je gotov za desetak minuta i odličan je izbor za ručak ili večeru.

Instant nudle mnogima su prvi izbor kada nemaju vremena za kuvanje, ali uz nekoliko dodataka mogu postati mnogo više od običnog brzog obroka. Dovoljno je da ih obogatite jajetom, povrćem i pavlakom za kuvanje kako biste dobili kremasto i zasitno jelo koje će vas prijatno iznenaditi.

Ovaj recept ne zahtijeva posebno kulinarsko iskustvo, a priprema traje svega desetak minuta.

Sastojci

1 pakovanje nudli iz kesice (po izboru)

1 jaje

1 manja šargarepa

1 stabljika mladog luka

Šaka kukuruza šećerca

100 ml pavlake za kuvanje

1 kašičica putera

Začin iz kesice

Susam i svježi peršun za posluživanje (po želji)

Priprema

Na puteru kratko propržite sitno isječenu šargarepu i mladi luk. Dodajte kukuruz, zatim sipajte oko 250 mililitara vode i sačekajte da provri.

U kipuću vodu ubacite nudle zajedno sa začinom iz kesice i kuvajte dvije do tri minute. Zatim umiješajte pavlaku za kuvanje i smanjite temperaturu.

Na kraju lagano sipajte umućeno jaje uz neprestano miješanje kako biste dobili kremastu teksturu. Kuvajte još oko minut, pa po želji pospite susamom i svježim peršunom.

Kako da budu još ukusnije?

Po želji možete dodati komadiće pečene piletine, šampinjone, brokoli, papriku ili nekoliko kapi soja sosa. Ljubitelji ljutih ukusa mogu dodati čili pahuljice ili malo sriracha sosa, dok će nekoliko kapi susamovog ulja jelu dati još bogatiju aromu.

Uz malo mašte, obične nudle iz kesice mogu postati brz, ukusan i zasitan obrok koji izgleda i miriše kao da je stigao iz restorana.