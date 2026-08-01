Tri stvari za dnevnu sobu koje dizajneri nikada ne kupuju nove: Polovni komadi daju domu karakter i toplinu

Dizajneri enterijera otkrivaju zašto su buvljaci i radnje s polovnom robom najbolja mjesta za pronalazak unikatnih dekoracija koje domu daju toplinu, karakter i bezvremenski izgled.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Dizajneri enterijera smatraju da polovni ukrasni predmeti prostoru daju više karaktera od novih komada.

Posebno preporučuju keramiku, dekoracije od mesinga i mala umjetnička djela.

Upravo takvi detalji čine dom toplijim, autentičnijim i bezvremenim.

Namještaj i detalji sa buvljaka i iz sekend hend radnji unose dušu, toplinu i slojevitost u enterijer.

Stariji predmeti od mesinga, bronze i keramike često su izrađeni kvalitetnije i dugovječniji su od današnjih fabričkih kopija.

Vintidž umjetnost i unikatni ukrasi daju prostoru lični pečat pa takav dom nikad ne izgleda sterilno i bezlično.

Ako mislite da stan mora biti opremljen isključivo potpuno novim komadima da bi izgledao moderno i stilski dotjerano, varate se. Mnogi profesionalni dizajneri enterijera zapravo uvijek biraju sekend hend opciju jer smatraju da predmeti sa istorijom unose najviše karaktera, topline i šarma u prostor.

1. Grnčarija i unikatne vaze

Zašto kupovati masovno proizvedenu keramiku kada polovna može donijeti autentičan izgled? Starinski krčazi, posude ili zemljane vaze daju trenutnu patinu i vizuelnu dubinu prostoru. Dizajneri savjetuju da ovakve komade postavite uvijek samostalno na neku policu i da ih ne kombinujete sa novim stvarima. Eventualno, možete ih dopuniti povremeno cvijećem ili zelenilom, u zavisnosti od dizajna.

2. Sitni dekorativni predmeti od mesinga, stakla i srebra

Kada je riječ o detaljima poput tacni, svijećnjaka, malih vaza ili kutija, kupovina polovnih stvari je nepogrešiv izbor. Ovi predmeti su u prošlosti često rađeni sa mnogo više pažnje i kvalitetnijim zanatskim umijećem nego današnja masovna ponuda. Mesing, na primjer, vremenom razvija bogatu, složenu patinu koja sobi daje toplinu i čini da prostor djeluje promišljeno i bezvremeno, a ne previše trendovski.

3. Mala umjetnička djela

Nema potrebe da žurite da svaku policu popunite novim slikama. Mali originalni radovi, skice, ulja na platnu ili stare fotografije kupljeni na buvljaku unose autentičnost i ličnu priču u enterijer. Police i zidovi su savršeno platno za ovakve komade koji pomažu da dom odražava vaš identitet, umjesto da izgleda kao iz kataloga.

U galeriji pogledajte divan mali stan sa vintidž ukrasima i detaljima.