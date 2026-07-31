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Nekad škola, danas luksuzna vila: Noćenje ovdje košta oko 1.200 evra

Nekad škola, danas luksuzna vila: Noćenje ovdje košta oko 1.200 evra

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Nekadašnja škola u Podstrani kod Splita pretvorena je u luksuznu vilu s bazenom, spa centrom i pogledom na more. Noćenje košta od oko 1.200 evra.

Bivša škola u Hrvatskoj postala luksuzna vila Izvor: Jelena990/Shutterstock

Nekadašnja škola u hrvatskoj Podstrani, nedaleko od Splita, danas je luksuzna vila koja spaja istorijski šarm i moderan komfor. Zgrada u kojoj su nekada odzvanjali školsko zvono i dječja graja danas nosi naziv Villa Royal Excelsior i može da ugosti do 14 osoba.

Škola je otvorena 1883. godine, a svoju prvobitnu namjenu zadržala je sve do 1966. godine. Nakon zatvaranja, zgrada je godinama čekala novu svrhu, da bi na kraju bila potpuno obnovljena i pretvorena u ekskluzivnu vilu za odmor.

Pogledajte kako sada izgleda ova luksuzna vila:

Iako je kamena fasada sačuvana i podsjeća na njenu bogatu prošlost, unutrašnjost je uređena u savremenom stilu. Gostima je na raspolaganju pet spavaćih soba, prostrani dnevni boravak, moderno opremljena kuhinja, kao i spa centar sa saunom i đakuzijem koji pruža pogled na more.

Posebnu atrakciju predstavlja uređeno imanje površine oko 1.350 kvadratnih metara. U dvorištu se nalazi veliki "infinity" bazen s pogledom na Jadransko more, prostrana terasa, natkrivena ljetna kuhinja i pažljivo uređen vrt, osmišljen kao prostor za odmor i opuštanje.

Detaljan obilazak vile možete da pogledate i ovdje:

Nekada škola, a danas luksuzna nekretnina sa bazenom
Izvor: Youtube/Excelsior Villas

Prema cijenama objavljenim na specijalizovanim platformama za iznajmljivanje luksuznih vila, među kojima je i Excelsior Villas, noćenje u ovoj nekadašnjoj školi košta od oko 1.200 evra. Konačna cijena zavisi od perioda boravka, dužine rezervacije i drugih uslova.

Ova neobična transformacija pokazuje kako istorijske građevine mogu dobiti potpuno novu namjenu, a da pritom sačuvaju dio svog originalnog identiteta. Bivša škola tako je postala jedna od zanimljivijih luksuznih vila na hrvatskoj obali, privlačeći goste koji žele spoj istorije, privatnosti i vrhunskog komfora.

(MONDO)

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Tagovi

vila luksuz Hrvatska škola uređenje

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