Princes krofne koje ne padaju nakon pečenja: Sa ovim detaljnim receptom ne možete da pogriješite

Napravite savršene princes krofne sa bogatim vanila kremom i slatkom pavlakom. Ključ je u količini jaja i jednom pravilu tokom pečenja.

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Princes krofne mnogima djeluju kao poslastica koju je teško napraviti kod kuće. Najveći strah obično izaziva kuvano tijesto, jer krofnice mogu da se rašire, ne narastu dovoljno ili splasnu čim se izvade iz rerne. Ipak, ako se ispoštuje nekoliko važnih pravila, rezultat će biti lagano, šuplje tijesto spremno za bogat sloj vanila krema i umućene slatke pavlake.

Najvažnije je obratiti pažnju na količinu jaja i ne otvarati rernu tokom pečenja. Upravo te dve greške najčešće pokvare princes krofne.

U čemu je tajna dobrog kuvanog tijesta?

ilustracija

Izvor: Murat Subatli / Panthermedia / Profimedia

Tijesto se priprema tako što se voda prokuva sa maslacem i prstohvatom soli, a zatim se dodaje brašno. Smjesa se kratko kuva sve dok ne postane gusta, glatka i počne da se odvaja od zidova posude.

Problem može da nastane prilikom dodavanja jaja. Ako su premala, tijesto će ostati previše čvrsto i krofne neće lijepo narasti. Ukoliko su jaja veoma velika, smjesa može da postane rijetka, pa će se krofnice raširiti po plehu.

Za ovu količinu tijesta potrebno je između 210 i 250 mililitara umućenih jaja. Najsigurnije je zato da ih najpre razbijete u posudu sa mjerama, a zatim postepeno dodajete u prohlađeno tijesto.

Sastojci za 20 do 24 princes krofne

Za tijesto:

Domaće princes krofne punjene vanila kremom i slatkom pavlakom

Izvor: Branislav Mihajlovic / Alamy / Profimedia

250 ml vode

125 g maslaca

prstohvat soli

150 g oštrog brašna

4 veća jajeta, odnosno od 210 do 250 ml

Za vanila krem:

550 ml mlijeka

75 g šećera

2 kesice vanilin šećera

4 žumanceta

75 g gustina

75 g maslaca

150 ml slatke pavlake

Za završni sloj:

250 ml slatke pavlake

šećer u prahu za posipanje

Priprema tijesta

Domaće princes krofne punjene vanila kremom i slatkom pavlakom

Izvor: Gabi Dilly / Panthermedia / Profimedia

U šerpu sipajte vodu, dodajte maslac i prstohvat soli, pa zagrevajte dok smjesa ne provri i maslac se potpuno ne otopi. Skinite šerpu sa vatre i postepeno sipajte brašno, neprestano mješajući žicom kako se ne bi stvorile grudvice. Kada dobijete gusto i ujednačeno tijesto, vratite šerpu na najnižu temperaturu i kuvajte još dva do tri minuta, uz neprekidno mješanje. Sklonite sa šporeta i ostavite tijesto da se prohladi. Trebalo bi da bude mlako pre nego što počnete da dodajete jaja. Jaja dodajte jedno po jedno i posle svakog dobro umutite mikserom. Na kraju bi trebalo da dobijete glatku, sjajnu i gustu kremastu smjesu koja zadržava oblik.

Kako se oblikuju i peku krofnice?

Domaće princes krofne punjene vanila kremom i slatkom pavlakom

Izvor: Anneke Doorenbosch / Alamy / Profimedia

Veliki pleh obložite papirom za pečenje. Testom napunite poslastičarsku kesu sa zvjezdastim nastavkom, pa na pleh istiskujte krofnice prečnika od četiri do pet centimetara. Ostavite dovoljno razmaka između njih jer će tokom pečenja znatno narasti. Od navedene količine možete dobiti približno 24 manje ili 20 većih princes krofni. Krofnice pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni od 25 do 35 minuta, odnosno dok lepo ne porumene. Manjim krofnama biće potrebno oko 25 minuta, dok će se veće peći nešto duže. Tokom pečenja ne otvarajte rernu. Ako to učinite pre nego što tijesto naraste i dobije čvrstu koricu, krofnice bi mogle da splasnu. Tek kada vidite da su narasle i počele da rumene, možete kratko provjeriti da li su dovoljno pečene. Gotove krofnice izvadite iz rerne i ostavite da se potpuno ohlade.

Priprema vanila krema

Domaće princes krofne punjene vanila kremom i slatkom pavlakom

Izvor: Zoonar/Dragomir Radovanovic, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Odvojite manju količinu mlijeka i u njemu razmutite žumanca i gustin. Preostalo mleko sipajte u šerpu, dodajte šećer i vanilin šećer, pa zagrevajte gotovo do ključanja. Sklonite mleko sa vatre i dodajte smjesu sa žumancima, neprestano mešajući žicom. Vratite na laganu vatru i kuvajte dok krem ne postane gust i gladak. Pokrijte ga providnom folijom tako da folija dodiruje njegovu površinu. Na taj način se neće napraviti korica. Ostavite krem da se prohladi. U mlak krem dodajte omekšali maslac i umutite mikserom. Posebno čvrsto umutite 150 mililitara slatke pavlake, pa je ručno i pažljivo sjedinite sa vanila kremom.

Filovanje princes krofni

Izvor: Kurir/T. Stamenković