Šumska torta sa višnjama: Jednostavna čokoladna poslastica sa osvežavajućim voćnim filom

Isprobajte recept za poslasticu koja spaja sočni čokoladni biskvit sa osvježavajućim voćnim filom i pjenastom slatkom pavlakom. Napravite šumsku tortu sa višnjama.

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Kombinacija bogatog čokoladnog biskvita, laganog šlaga i osvježavajućeg voćnog sloja čini šumsku tortu sa višnjama savršenim izborom za rođendane, proslave i posebne prilike. Ova verzija, inspirisana čuvenom Švarcvald tortom, donosi prepoznatljiv i sočan spoj ukusa čokolade i voća, ali kroz znatno jednostavniju pripremu kojoj je teško odoljeti.

Riječ je o receptu iz internacionalne kuhinje koji je predviđen za osam porcija. Ukupno vrijeme potrebno za pripremu i termičku obradu iznosi 130 minuta, dok energetska vrijednost jedne porcije iznosi 290 kalorija.

Potrebni sastojci

Za čokoladni biskvit:

110 g brašna

90 g šećera

40 g kakao praha

pola kašičice praška za pecivo

pola kašičice sode bikarbone

prstohvat soli

1 jaje

125 ml mlijeka

55 ml ulja

120 ml vrele vode

Za fil od višanja:

350 g očišćenih višanja

350 g očišćenih višanja 10 g šećera

jedna kašika limunovog soka

jedna kašičica gustina

Za krem i dekoraciju:

200 ml slatke pavlake

200 ml slatke pavlake 10 g šećera

rendana čokolada (za posipanje)

Korak po korak do savršene poslastice

Prvi korak podrazumijeva pripremu suvih sastojaka. Rernu je potrebno unaprijed zagrijati na 180 stepeni, a u većoj posudi dobro pomiješati brašno, šećer, kakao, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so.

Nakon toga slijedi dodavanje mokrih sastojaka. U pripremljenu suvu smjesu ubacuju se jaje, mlijeko i ulje, te se sve muti dok se ne dobije potpuno glatka tekstura. Na samom kraju dodaje se vrela voda i smjesa se kratko promiješa kako bi se svi elementi povezali. Dobijena masa se sipa u pleh dimenzija oko 20 × 20 centimetara, koji je prethodno obložen papirom za pečenje. Biskvit se peče između 25 i 30 minuta, a spremnost se provjerava čačkalicom. Prije rezanja, biskvit se mora potpuno ohladiti.

Paralelno se priprema voćni fil. U manju šerpu stavljaju se očišćene višnje, šećer, limunov sok i gustin. Smjesa se kuva na tihoj vatri nekoliko minuta nakon ključanja, odnosno dok se ne zgusne, a zatim se ostavlja na hlađenje. Za krem je potrebno čvrsto umutiti slatku pavlaku sa šećerom, s tim što se manji dio odmah odvaja u poslastičarsku kesu za završnu dekoraciju.

Slaganje torte počinje tako što se ohlađeni biskvit presiječe na dvije jednake kore. Prva kora se postavlja na tacnu, premaže većim dijelom umućene pavlake, a preko nje se rasporedi polovina pripremljenog fila od višanja. Zatim se stavlja druga kora i lagano pritisne. Preostalim kremom od slatke pavlake tanko se premaže površina i ivice torte, na koje se potom lijepi rendana čokolada. Torta se završava nanošenjem ostatka šlaga iz poslastičarske kese i preostalog voćnog fila, nakon čega se prebacuje u frižider na dobro hlađenje prije sječenja.