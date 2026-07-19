Šumska torta sa višnjama: Jednostavna čokoladna poslastica sa osvežavajućim voćnim filom

Isprobajte recept za poslasticu koja spaja sočni čokoladni biskvit sa osvježavajućim voćnim filom i pjenastom slatkom pavlakom. Napravite šumsku tortu sa višnjama.
Kombinacija bogatog čokoladnog biskvita, laganog šlaga i osvježavajućeg voćnog sloja čini šumsku tortu sa višnjama savršenim izborom za rođendane, proslave i posebne prilike. Ova verzija, inspirisana čuvenom Švarcvald tortom, donosi prepoznatljiv i sočan spoj ukusa čokolade i voća, ali kroz znatno jednostavniju pripremu kojoj je teško odoljeti.
Riječ je o receptu iz internacionalne kuhinje koji je predviđen za osam porcija. Ukupno vrijeme potrebno za pripremu i termičku obradu iznosi 130 minuta, dok energetska vrijednost jedne porcije iznosi 290 kalorija.
Potrebni sastojci
Za čokoladni biskvit:
- 110 g brašna
- 90 g šećera
- 40 g kakao praha
- pola kašičice praška za pecivo
- pola kašičice sode bikarbone
- prstohvat soli
- 1 jaje
- 125 ml mlijeka
- 55 ml ulja
- 120 ml vrele vode
- Za fil od višanja:
350 g očišćenih višanja
- 10 g šećera
- jedna kašika limunovog soka
- jedna kašičica gustina
- Za krem i dekoraciju:
200 ml slatke pavlake
- 10 g šećera
- rendana čokolada (za posipanje)
Korak po korak do savršene poslastice
Prvi korak podrazumijeva pripremu suvih sastojaka. Rernu je potrebno unaprijed zagrijati na 180 stepeni, a u većoj posudi dobro pomiješati brašno, šećer, kakao, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so.
Nakon toga slijedi dodavanje mokrih sastojaka. U pripremljenu suvu smjesu ubacuju se jaje, mlijeko i ulje, te se sve muti dok se ne dobije potpuno glatka tekstura. Na samom kraju dodaje se vrela voda i smjesa se kratko promiješa kako bi se svi elementi povezali. Dobijena masa se sipa u pleh dimenzija oko 20 × 20 centimetara, koji je prethodno obložen papirom za pečenje. Biskvit se peče između 25 i 30 minuta, a spremnost se provjerava čačkalicom. Prije rezanja, biskvit se mora potpuno ohladiti.
Paralelno se priprema voćni fil. U manju šerpu stavljaju se očišćene višnje, šećer, limunov sok i gustin. Smjesa se kuva na tihoj vatri nekoliko minuta nakon ključanja, odnosno dok se ne zgusne, a zatim se ostavlja na hlađenje. Za krem je potrebno čvrsto umutiti slatku pavlaku sa šećerom, s tim što se manji dio odmah odvaja u poslastičarsku kesu za završnu dekoraciju.
Slaganje torte počinje tako što se ohlađeni biskvit presiječe na dvije jednake kore. Prva kora se postavlja na tacnu, premaže većim dijelom umućene pavlake, a preko nje se rasporedi polovina pripremljenog fila od višanja. Zatim se stavlja druga kora i lagano pritisne. Preostalim kremom od slatke pavlake tanko se premaže površina i ivice torte, na koje se potom lijepi rendana čokolada. Torta se završava nanošenjem ostatka šlaga iz poslastičarske kese i preostalog voćnog fila, nakon čega se prebacuje u frižider na dobro hlađenje prije sječenja.