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Kapri torta koja se ne peče: Idealna je za svečane prilike, a prazni tanjiri će vam najbolje reći koliko je dobra

Kapri torta koja se ne peče: Idealna je za svečane prilike, a prazni tanjiri će vam najbolje reći koliko je dobra

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Isprobajte recept za kapri tortu bez pečenja. Prelijepo izgleda, pa je odlična za svečane prilike tokom ljeta.

Kapri torta koja se ne peče Izvor: Shutterstock

Kada želite tortu koja izgleda svečano, a ne zahtijeva uključivanje rerne, kapri torta bez pečenja je odličan izbor.

Kremasti fil od sira i bijele čokolade, osvježavajući sloj od jagoda i bogat čokoladni ganaš spajaju se u poslasticu koja je podjednako lijepa na presjeku koliko je ukusna.

Priprema nije komplikovana, a rezultat je torta koju ćete se rado spremati za svaku proslavu ovog ljeta.

Sastojci:

Za podlogu:
300 g mljevenog keksa
125 g otopljenog putera
125 ml mlijeka

Za bijeli fil:
600 ml slatke pavlake
300 g bijele čokolade
500 g krem sira

Za fil od jagoda:
500 g smrznutih jagoda
50 g šećera
1 kesica želatina
2 kašike vode
2 ravne kašike gustina

Za ganaš:
200 g crne čokolade
100 ml slatke pavlake

Priprema:

Pomiješajte mljeveni keks, otopljeni puter i mlijeko dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Utisnite je u kalup prečnika 24 cm i dobro poravnajte.

Krem sir kratko umutite da postane gladak. Posebno umutite slatku pavlaku u čvrst šlag, pa je sjedinite sa sirom. Dodajte otopljenu i prohlađenu bijelu čokoladu i lagano promiješajte dok ne dobijete ujednačen krem.

Bonus savjet:

Tortu je najbolje pripremiti dan ranije jer će preko noći postati još čvršća i ukusnija

U šerpu stavite smrznute jagode, šećer i gustin. Kuvajte na srednjoj temperaturi oko 5 minuta, uz stalno miješanje, dok se voće ne raspadne i fil ne počne da se zgušnjava. Želatin prelijte sa 2 kašike vode i ostavite da nabubri, pa ga umešajte u vruć fil. Dobro promiješajte i ostavite da se malo ohladi.

Preko podloge rasporedite polovinu bijelog fila, zatim cijeli fil od jagoda, pa preko njega rasporedite drugu polovinu bijelog fila. Stavite u frižider da se stegne dok pravite ganaš.

Slatku pavlaku zagrijte do tačke ključanja, prelijte preko sitno isjeckane crne čokolade i miješajte dok ne dobijete gladak i sjajan ganaš. Njime prelijte tortu u kalupu.

Stavite tortu u frižider na najmanje 2 sata, a još bolje preko noći, kako bi se svi slojevi lijepo steglli i ukusi sjedinili. Prije služenja sijecite oštrim nožem koji ste umočili u toplu vodu.

(Stvar ukusa/Mondo)

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recept recepti Mondo kuhinja

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