Kapri torta koja se ne peče: Idealna je za svečane prilike, a prazni tanjiri će vam najbolje reći koliko je dobra

Isprobajte recept za kapri tortu bez pečenja. Prelijepo izgleda, pa je odlična za svečane prilike tokom ljeta.
Kada želite tortu koja izgleda svečano, a ne zahtijeva uključivanje rerne, kapri torta bez pečenja je odličan izbor.
Kremasti fil od sira i bijele čokolade, osvježavajući sloj od jagoda i bogat čokoladni ganaš spajaju se u poslasticu koja je podjednako lijepa na presjeku koliko je ukusna.
Priprema nije komplikovana, a rezultat je torta koju ćete se rado spremati za svaku proslavu ovog ljeta.
Sastojci:
Za podlogu:
300 g mljevenog keksa
125 g otopljenog putera
125 ml mlijeka
Za bijeli fil:
600 ml slatke pavlake
300 g bijele čokolade
500 g krem sira
Za fil od jagoda:
500 g smrznutih jagoda
50 g šećera
1 kesica želatina
2 kašike vode
2 ravne kašike gustina
Za ganaš:
200 g crne čokolade
100 ml slatke pavlake
Priprema:
Pomiješajte mljeveni keks, otopljeni puter i mlijeko dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Utisnite je u kalup prečnika 24 cm i dobro poravnajte.
Krem sir kratko umutite da postane gladak. Posebno umutite slatku pavlaku u čvrst šlag, pa je sjedinite sa sirom. Dodajte otopljenu i prohlađenu bijelu čokoladu i lagano promiješajte dok ne dobijete ujednačen krem.
Tortu je najbolje pripremiti dan ranije jer će preko noći postati još čvršća i ukusnija
U šerpu stavite smrznute jagode, šećer i gustin. Kuvajte na srednjoj temperaturi oko 5 minuta, uz stalno miješanje, dok se voće ne raspadne i fil ne počne da se zgušnjava. Želatin prelijte sa 2 kašike vode i ostavite da nabubri, pa ga umešajte u vruć fil. Dobro promiješajte i ostavite da se malo ohladi.
Preko podloge rasporedite polovinu bijelog fila, zatim cijeli fil od jagoda, pa preko njega rasporedite drugu polovinu bijelog fila. Stavite u frižider da se stegne dok pravite ganaš.
Slatku pavlaku zagrijte do tačke ključanja, prelijte preko sitno isjeckane crne čokolade i miješajte dok ne dobijete gladak i sjajan ganaš. Njime prelijte tortu u kalupu.
Stavite tortu u frižider na najmanje 2 sata, a još bolje preko noći, kako bi se svi slojevi lijepo steglli i ukusi sjedinili. Prije služenja sijecite oštrim nožem koji ste umočili u toplu vodu.
(Stvar ukusa/Mondo)
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