Ručak koji svi vole: Sočne šnicle u kremastom sosu od gljiva

Mekane šnicle u kremastom sosu od gljiva savršen su izbor za porodični ručak. Donosimo jednostavan recept koji uspijeva svaki put.

Izvor: mondo/ai

Ako tražite ručak kojem će se svi rado vraćati, šnicle u sosu od gljiva pravi su izbor.

Meso ostaje mekano i sočno, dok kremasti sos daje bogat ukus.

Recept je jednostavan i ne zahtijeva mnogo vremena.

Nema mnogo jela koja tako lako okupe porodicu za stolom kao dobre, domaće šnicle u kremastom sosu od gljiva. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka i malo strpljenja, dobićete ručak koji je istovremeno bogatog ukusa, zasitan i dovoljno svečan da se nađe i na nedjeljnom meniju.

Tajna ovog recepta je u laganom dinstanju mesa, zbog čega šnicle ostaju mekane i sočne, dok gljive i pavlaka stvaraju gust, aromatičan sos kojem je teško odoljeti.

Sastojci

600 g junećih ili svinjskih šnicli

300 g šampinjona

1 veći crni luk

2 čena bijelog luka

200 ml neutralne pavlake za kuvanje

150 ml goveđeg ili pilećeg temeljca (ili vode)

2 kašike brašna

2 kašike ulja

30 g maslaca

so

svježe mljeveni biber

prstohvat mljevene crvene paprike

sitno sjeckani peršun

Priprema

Šnicle lagano istucite tučkom za meso, posolite i pobiberite, pa ih uvaljajte u tanki sloj brašna.

Na zagrijanom ulju kratko ih zapecite sa obje strane, tek toliko da dobiju lijepu zlatnu boju. Izvadite ih na tanjir.

U istoj tavi otopite maslac pa propržite sitno sjeckani crni luk. Kada omekša, dodajte bijeli luk i listiće šampinjona. Dinstajte desetak minuta, dok gljive ne ispuste tečnost i lagano porumene.

Izvor: mondo/ai

Dodajte mljevenu crvenu papriku, sipajte temeljac i vratite šnicle u tavu. Poklopite i kuvajte na laganoj vatri oko 35 do 45 minuta, odnosno dok meso potpuno ne omekša.

Na kraju umiješajte pavlaku za kuvanje i ostavite da sos lagano krčka još pet minuta. Po potrebi dodatno posolite i pobiberite, a prije serviranja pospite svježim peršunom.

Uz šta poslužiti?

Šnicle u sosu od gljiva odlično se slažu s pire krompirom, domaćim njokama, kuvanom rižom ili svježom tjesteninom. Uz sezonsku salatu dobićete kompletan obrok koji će zadovoljiti i najveće gurmane.

Mali trik za još bolji ukus

Ako imate vremena, ostavite šnicle da odstoje u sosu desetak minuta prije serviranja. Za to vrijeme meso će upiti dio aroma gljiva i pavlake, a sos će postati još gušći i punijeg ukusa.