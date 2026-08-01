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Ručak koji svi vole: Sočne šnicle u kremastom sosu od gljiva

Ručak koji svi vole: Sočne šnicle u kremastom sosu od gljiva

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Mekane šnicle u kremastom sosu od gljiva savršen su izbor za porodični ručak. Donosimo jednostavan recept koji uspijeva svaki put.

šnicle u sosu od gljiva Izvor: mondo/ai
  • Ako tražite ručak kojem će se svi rado vraćati, šnicle u sosu od gljiva pravi su izbor.
  • Meso ostaje mekano i sočno, dok kremasti sos daje bogat ukus.
  • Recept je jednostavan i ne zahtijeva mnogo vremena.

Nema mnogo jela koja tako lako okupe porodicu za stolom kao dobre, domaće šnicle u kremastom sosu od gljiva. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka i malo strpljenja, dobićete ručak koji je istovremeno bogatog ukusa, zasitan i dovoljno svečan da se nađe i na nedjeljnom meniju.

Tajna ovog recepta je u laganom dinstanju mesa, zbog čega šnicle ostaju mekane i sočne, dok gljive i pavlaka stvaraju gust, aromatičan sos kojem je teško odoljeti.

Sastojci

  • 600 g junećih ili svinjskih šnicli
  • 300 g šampinjona
  • 1 veći crni luk
  • 2 čena bijelog luka
  • 200 ml neutralne pavlake za kuvanje
  • 150 ml goveđeg ili pilećeg temeljca (ili vode)
  • 2 kašike brašna
  • 2 kašike ulja
  • 30 g maslaca
  • so
  • svježe mljeveni biber
  • prstohvat mljevene crvene paprike
  • sitno sjeckani peršun

Priprema

Šnicle lagano istucite tučkom za meso, posolite i pobiberite, pa ih uvaljajte u tanki sloj brašna.

Na zagrijanom ulju kratko ih zapecite sa obje strane, tek toliko da dobiju lijepu zlatnu boju. Izvadite ih na tanjir.

U istoj tavi otopite maslac pa propržite sitno sjeckani crni luk. Kada omekša, dodajte bijeli luk i listiće šampinjona. Dinstajte desetak minuta, dok gljive ne ispuste tečnost i lagano porumene.

Izvor: mondo/ai

Dodajte mljevenu crvenu papriku, sipajte temeljac i vratite šnicle u tavu. Poklopite i kuvajte na laganoj vatri oko 35 do 45 minuta, odnosno dok meso potpuno ne omekša.

Na kraju umiješajte pavlaku za kuvanje i ostavite da sos lagano krčka još pet minuta. Po potrebi dodatno posolite i pobiberite, a prije serviranja pospite svježim peršunom.

Uz šta poslužiti?

Šnicle u sosu od gljiva odlično se slažu s pire krompirom, domaćim njokama, kuvanom rižom ili svježom tjesteninom. Uz sezonsku salatu dobićete kompletan obrok koji će zadovoljiti i najveće gurmane.

Mali trik za još bolji ukus

Ako imate vremena, ostavite šnicle da odstoje u sosu desetak minuta prije serviranja. Za to vrijeme meso će upiti dio aroma gljiva i pavlake, a sos će postati još gušći i punijeg ukusa.

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Mondo kuhinja recept

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