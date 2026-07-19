4 savjeta kako da meso ispod sača bude kao u kafani: Caka nije u začinima

Otkrijte tajne pripreme mesa ispod sača: od izbora mesa do savjeta o temperaturi pečenja za savršen ukus.

Izvor: Shutterstock

Mnogi misle da je tajna vrhunskog mesa ispod sača u skupim začinima ili posebnim marinadama, ali iskusni majstori ovog načina pečenja znaju da je najvažnije nešto sasvim drugo – sporo pečenje na ujednačenoj temperaturi.

Upravo zato meso pripremljeno ispod sača ostaje mekano, sočno i puno prirodnog ukusa.

Izbor mesa

Prvi korak je izbor mesa. Za sač su najbolji komadi koji imaju malo masnoće, poput svinjskog vrata, plećke, buta ili jagnjećeg mesa. Tokom dugog pečenja masnoća se polako topi, pa meso ostaje sočno i ne isušuje se.

Začini i odmaranje

Prije pečenja dovoljno je da meso posolite, pobiberite i dodate malo mlevene paprike, bijelog luka ili majčine dušice. Nema potrebe za velikim brojem začina, jer će se njihov ukus izgubiti tokom dugog pečenja.

Mnogo je važnije da meso odstoji 30 do 60 minuta prije nego što ga stavite pod sač kako bi ravnomerno upilo začine.

Važan savjet: Ne uklanjajte svu masnoću sa mesa, ona tokom pečenja čuva sočnost.

Temperatura pečenja

Najvažniji dio pripreme je raspored žara. Sač treba da bude podjednako zagrijan sa svih strana, a temperatura umjerena. Prejak žar brzo će zapeći spoljašnjost, dok će unutrašnjost ostati tvrda.

Zbog toga se žar po potrebi postepeno dodaje, umjesto da se od početka stavi velika količina.

Još jedna česta greška je često podizanje sača. Svaki put kada podignete poklopac, toplota izlazi, temperatura opada i produžava se vrijeme pečenja. Zato sač otvarajte samo kada je zaista potrebno da provjerite stanje mesa ili dodate malo tečnosti.

Tajna sočnosti

Uz meso obavezno stavite krompir, luk i drugo povrće. Dok se peku, oni otpuštaju sokove koji dodatno obogaćuju aromu mesa, a ujedno upijaju njegove prirodne sokove.

Kada je pečenje gotovo, nemojte ga odmah služiti. Ostavite meso desetak minuta da odmori prije sječenja. Za to vrijeme sokovi će se ravnomjerno rasporediti kroz meso, pa će svaki zalogaj biti još sočniji.