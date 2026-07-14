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Neodoljive mini pice od lisnatog tijesta: Uvijek se prve razgrabe, a bolje su od onih iz pekare

Neodoljive mini pice od lisnatog tijesta: Uvijek se prve razgrabe, a bolje su od onih iz pekare

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Mini pice od lisnatog tijesta su savršeno rješenje za brzu večeru ili užinu. Hrskave spolja, sočne iznutra, oduševiće vaše goste.

Recept za lisnate mini pice Izvor: Shutterstock

Kada vam je potrebno nešto brzo, ukusno i dovoljno praktično da poslužite za večeru, užinu ili druženje sa prijateljima, mini pice od lisnatog tijesta su pravi izbor.

Spolja su zlatne i hrskave, iznutra sočne zahvaljujući nadjevu od šunke, sira i paradajz sosa. Priprema je jednostavna, a rezultat je pecivo koje miriše kao iz omiljene pekare.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: oko 20 mini pica

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 900 g lisnatog tijesta
  • 400 g šunke
  • 400 g tvrdog sira
  • 200 ml pasiranog paradajza
  • 150 g kečapa
  • 1 kašičica origana

Priprema:

1. korak: Razvijanje i premazivanje tijesta

Lisnato testo razvucite na pobrašnjenoj površini u pravougaonik. U činiji pomješajte pasirani paradajz, kečap i origano, pa dobijenim sosom ravnomerno premažite tijesto.

2. korak: Šunka i sir

Šunku sitno isjeckajte ili narežite na tanke listiće, a tvrdi sir izrendajte. Preko sosa rasporedite šunku, zatim polovinu rendanog sira, vodeći računa da nadjev bude ravnomjerno raspoređen.

3. korak: Oblikovanje

Pažljivo urolajte tijesto u čvrst rolat, a zatim ga oštrim nožem isjecite na kolutove debljine oko 2 do 3 centimetra.

Bonus savjet:

Rolat kratko stavite u frižider prije sečenja, tako će kolutovi biti pravilnijeg oblika.

4. korak: Redanje

Mini pice poredajte na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo razmaka između svake. Po vrhu pospite preostalim rendanim sirom.

5. korak: Pečenje

Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25 minuta, odnosno dok lisnato tijesto ne porumeni, a sir se lijepo istopi i dobije zlatnu koricu. 

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