Neodoljive mini pice od lisnatog tijesta: Uvijek se prve razgrabe, a bolje su od onih iz pekare

Mini pice od lisnatog tijesta su savršeno rješenje za brzu večeru ili užinu. Hrskave spolja, sočne iznutra, oduševiće vaše goste.
Kada vam je potrebno nešto brzo, ukusno i dovoljno praktično da poslužite za večeru, užinu ili druženje sa prijateljima, mini pice od lisnatog tijesta su pravi izbor.
Spolja su zlatne i hrskave, iznutra sočne zahvaljujući nadjevu od šunke, sira i paradajz sosa. Priprema je jednostavna, a rezultat je pecivo koje miriše kao iz omiljene pekare.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: oko 20 mini pica
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 900 g lisnatog tijesta
- 400 g šunke
- 400 g tvrdog sira
- 200 ml pasiranog paradajza
- 150 g kečapa
- 1 kašičica origana
Priprema:
1. korak: Razvijanje i premazivanje tijesta
Lisnato testo razvucite na pobrašnjenoj površini u pravougaonik. U činiji pomješajte pasirani paradajz, kečap i origano, pa dobijenim sosom ravnomerno premažite tijesto.
2. korak: Šunka i sir
Šunku sitno isjeckajte ili narežite na tanke listiće, a tvrdi sir izrendajte. Preko sosa rasporedite šunku, zatim polovinu rendanog sira, vodeći računa da nadjev bude ravnomjerno raspoređen.
3. korak: Oblikovanje
Pažljivo urolajte tijesto u čvrst rolat, a zatim ga oštrim nožem isjecite na kolutove debljine oko 2 do 3 centimetra.
Rolat kratko stavite u frižider prije sečenja, tako će kolutovi biti pravilnijeg oblika.
4. korak: Redanje
Mini pice poredajte na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo razmaka između svake. Po vrhu pospite preostalim rendanim sirom.
5. korak: Pečenje
Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25 minuta, odnosno dok lisnato tijesto ne porumeni, a sir se lijepo istopi i dobije zlatnu koricu.