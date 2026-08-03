Skandinavski bob je nova omiljena frizura: Izgleda skupo, a lako se održava

Skandinavski bob je najpopularnija frizura ljeta 2026. Saznajte kako izgleda ova moderna kratka frizura i zašto je žene obožavaju.

Izvor: Molodid Studio/Shutterstock

Skandinavski bob je najtraženija kratka frizura ljeta 2026. godine.

Ova jednostavna frizura uokviruje lice i ne zahtijeva posebno stilizovanje.

Uz pravi razdjeljak i malo volumena kosa izgleda moderno i njegovano.

Ove sezone industrija ljepote stavlja akcenat na kratke frizure. Poznate dame sve češće se pojavljuju u javnosti sa paž frizurama, ali i veoma kratkim piksi frizurama, dok influenserke jedna za drugom skraćuju dugu kosu.

To i ne čudi, jer interesovanje za kratke frizure tradicionalno raste tokom toplih mjeseci, kada svi želimo više lakoće i jednostavnije održavanje kose.

Ako razmišljate o promjeni izgleda, ali niste spremni za veoma kratku piksi frizuru, obratite pažnju na bob frizuru. Posljednjih godina vidjeli smo brojne varijacije ovog klasika – od "bubble" boba do upečatljivog francuskog boba, a ovog ljeta posebno se izdvaja njegova skandinavska verzija.

Šta je skandinavski bob?

Skandinavski stil zasniva se na filozofiji "lagom" – pronalaženju mjere, balansa i jednostavnosti u svakodnevnom životu.

U fokusu su udobnost i prirodan izgled, zbog čega skandinavske modne ljubiteljke rijetko biraju komplikovane frizure ili težak make-up. Upravo je skandinavski bob savršen primjer ove estetike – izgleda moderno i elegantno, a ne zahtijeva mnogo vremena za stilizovanje.

Ova frizura zapravo nije potpuno novi trend. Skandinavske žene godinama vole klasičan paž sa ravnim rezom, po čemu je ovaj bob i dobio ime.

Dužina kose kod skandinavskog boba uglavnom završava malo ispod linije vilice. Takav oblik lijepo uokviruje lice, naglašava crte i predstavlja idealan izbor za one koji žele efektnu kratku frizuru, ali ipak žele mogućnost da kosu pokupe pozadi.

Frizura koja pruža mnogo mogućnosti

Iako je kratka, ova verzija boba omogućava različite načine stilizovanja. Možete napraviti nisku punđu ili rep, a posebno efektno izgleda uz popularnu "helmet" frizuru, odnosno oblikovanje koje daje zaobljen i uredan izgled.

Glavna karakteristika skandinavskog boba jeste stilizovanje sa razdjeljkom sa strane.

Tajna efektnog izgleda krije se u razdjeljku

Kada se kosa prebaci na jednu stranu, jedna strana vizuelno djeluje kraće od druge, čime frizura dobija dodatnu teksturu i volumen.

Ovaj jednostavan trik skandinavske ljubiteljke mode obožavaju jer omogućava da za svega nekoliko sekundi promijenite izgled frizure.

Prednost je što tokom dana možete mijenjati razdjeljak i prebacivati kosu sa jedne strane na drugu, pa će frizura svaki put izgledati drugačije.

Izvor: Instagram / matildakajsa

Kako da skandinavski bob ima više volumena?

Za puniji izgled kose i veći volumen pri korijenu potrebni su vam proizvodi za stilizovanje, poput pjene, spreja ili musa za kosu.

Nakon pranja, nanesite malu količinu proizvoda na blago vlažan korijen kose. Zatim podijelite kosu na nekoliko dijelova i osušite pramenove tako što ćete ih četkom za feniranje podizati pri korijenu.

Na kraju učvrstite frizuru lakom sa fleksibilnom fiksacijom.

Na ovaj način volumen pri korijenu može trajati tokom cijelog dana, a kosa će izgledati moderno, prirodno i njegovano.

(Lepa i srećna/Mondo)