Jedno šišanje i tri varijante različitih frizura da vaša tanka kosa izgleda fenomenalno u svakoj prilici.

Izvor: Printskrin/ Instagram/ krystalrosehair

Slojeviti bob i blagi talasi stvaraju utisak gušće i punije kose.

Razdjeljak sa strane i podizanje kose pri korijenu daju trenutni volumen bez šišanja.

Lagani proizvodi za volumen i pravilno stilizovanje mogu učiniti da i tanka kosa izgleda raskošnije.

Tanka kosa često djeluje slijepljeno i bez volumena, zbog čega mnoge žene misle da je jedino rješenje drastična promjena frizure. Međutim, uz pravi oblik šišanja i nekoliko jednostavnih trikova za stilizovanje moguće je postići efekat znatno gušće i bujnije kose.

Neke frizure posebno laskaju tankim vlasima jer im daju pokret, punoću i prirodan volumen.

Slojeviti bob - frizura koja daje punoću

Slojeviti bob jedna je od najboljih opcija za tanku kosu. Diskretno ošišani slojevi stvaraju pokret i vizuelno povećavaju gustinu, dok blago uvijeni krajevi doprinose punijem izgledu frizure. Ova frizura posebno lijepo pristaje ženama sa ravnom ili blago talasastom kosom, a lako se održava. Za dodatni volumen nanesite pjjenu na korijen i osušite kosu okruglom četkom.

Vidi opis Frizure za žene sa tankom kosom: Dodaju volumen i gustinu, a spremne ste za čas Bob frizura sa šiškama Bob frizura sa šiškama Slojevit bob Bob frizura Bob frizura Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kinga/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: spaxiax/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: joebarthez/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: joebarthez/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Razdjeljak sa strane pravi veliku razliku

Nekada nije potrebno šišanje, već je sasvim dovoljno da pomjerite razdjeljak u stranu. Dok razdjeljak po sredini može da naglasi tanku kosu, razdjeljak sa strane trenutno stvara utisak podignutog korijena i punije frizure. Prilikom feniranja podižite pramenove od korijena, a na kraju nanesite lagani sprej za volumen kako bi efekat trajao što duže.

Nježni talasi za efekat gušće kose

Mekani, opušteni talasi jedan su od najjednostavnijih načina da tanka kosa izgleda bujnije. Umjesto sitnih lokni, birajte prirodne talase koji kosi daju pokret i dodatni volumen. Popularni "beach waves" mogu se napraviti figarom većeg prečnika ili tako što ćete uveče isplesti labavu pletenicu, a ujutru je rasplesti i prstima nježno razbarušiti kosu. Završite stilizovanje sprejom za teksturu koji daje punoću bez otežavanja vlasi.

Niski rep i punđa uz mali trik

Niski rep i opuštena punđa izgledaju elegantno, ali na tankoj kosi mogu djelovati spljošteno. Zato je prije vezivanja dobro blago natapirati kosu pri korijenu ili koristiti sprej za teksturu. Nekoliko pramenova puštenih oko lica omekšaće izgled i učiniti frizuru modernijom, ali i vizuelno punijom.

(Lepa i srećna/Mondo)