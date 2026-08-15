Zbog detalja koji su nekada bili popularni, danas kupatila izgledaju jefino i zastarjelo.

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Nekada popularni trendovi danas mogu učiniti da prostor djeluje zastarjelo, čak i kada je uredan i čist.

Za moderniji izgled često je dovoljno ukloniti nekoliko vizuelno suvišnih elemenata.

Jednostavniji detalji, mirnije boje i manje natrpanosti mogu učiniti da kupatilo izgleda mnogo elegantnije i skuplje.

Kupatilo ne mora da bude potpuno dotrajalo da bi izgledalo zastarjelo i jeftino. Za takav utisak ponekad je dovoljno nekoliko detalja koji su nekada bili veoma popularni, ali danas prostoru daju težak i pomalo staromodan izgled.

Dobra vijest je da za promjenu atmosfere ne morate odmah da renovirate cijelo kupatilo, jer nekoliko pažljivo odabranih zamjena može napraviti veliku razliku.

Pogledajte u galeriji koji to detalji čine da vam kupatilo izgleda zastarjelo i jeftino, i zašto je to tako:

Vidi opis Zbog ovoga vam kupatilo izgleda staro i jeftino: 3 detalja prave nevjerovatnu razliku, a nekad su ih svi željeli 1. Šarene pločice sa mnogo dezena - Pločice sa upadljivim šarama, različitim motivima i velikim brojem boja nekada su bile veoma popularne. Danas, međutim, mogu vizuelno da opterete prostor, naročito ako je kupatilo manje. Neutralnije pločice jednostavnijih dezena uglavnom daju čistiji i savremeniji izgled. 2. Sjajne hromirane police i držači u velikom broju Hromirani detalji sami po sebi nisu problem, ali kada ih u kupatilu ima previše, prostor može početi da izgleda kao da je ostao u nekoj drugoj deceniji. Brojne sjajne police, držači, kukice i drugi metalni dodaci stvaraju utisak prenatrpanosti. Nekoliko jednostavnih i funkcionalnih elemenata često izgleda mnogo elegantnije. 3. Plastične zavese za tuširanje sa šarama - Šarene plastične zavese sa cvetnim, geometrijskim ili drugim upadljivim motivima jedan su od detalja koji najbrže mogu da učine da kupatilo izgleda staromodno. Ako je moguće, bolji izbor je jednostavna, jednobojna zavesa ili staklena pregrada, koja prostoru daje uredniji i vizuelno čistiji izgled. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Artazum/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Arnold Wong/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Izbacivanjem suvišnih dezena, smanjenjem broja sjajnih detalja i zamjenom staromodne zavjese, prostor može djelovati mnogo modernije i skuplje, te ćete dobiti mnogo bolji izgled vašeg kupatila, bez velikog renoviranja i trošenja mnogo novca.