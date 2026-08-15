logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog ovoga vam kupatilo izgleda staro i jeftino: 3 detalja prave nevjerovatnu razliku, a nekad su ih svi željeli

Zbog ovoga vam kupatilo izgleda staro i jeftino: 3 detalja prave nevjerovatnu razliku, a nekad su ih svi željeli

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
0

Zbog detalja koji su nekada bili popularni, danas kupatila izgledaju jefino i zastarjelo.

Zbog ovih detalja vaše kupatilo izgleda jeftino i zastarjelo: Promijenite ih bez skupog renoviranja Izvor: Shutterstock
  • Nekada popularni trendovi danas mogu učiniti da prostor djeluje zastarjelo, čak i kada je uredan i čist.
  • Za moderniji izgled često je dovoljno ukloniti nekoliko vizuelno suvišnih elemenata.
  • Jednostavniji detalji, mirnije boje i manje natrpanosti mogu učiniti da kupatilo izgleda mnogo elegantnije i skuplje.

Kupatilo ne mora da bude potpuno dotrajalo da bi izgledalo zastarjelo i jeftino. Za takav utisak ponekad je dovoljno nekoliko detalja koji su nekada bili veoma popularni, ali danas prostoru daju težak i pomalo staromodan izgled.

Dobra vijest je da za promjenu atmosfere ne morate odmah da renovirate cijelo kupatilo, jer nekoliko pažljivo odabranih zamjena može napraviti veliku razliku.

Pogledajte u galeriji koji to detalji čine da vam kupatilo izgleda zastarjelo i jeftino, i zašto je to tako:

Izbacivanjem suvišnih dezena, smanjenjem broja sjajnih detalja i zamjenom staromodne zavjese, prostor može djelovati mnogo modernije i skuplje, te ćete dobiti mnogo bolji izgled vašeg kupatila, bez velikog renoviranja i trošenja mnogo novca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kupatilo uređenje doma enterijer

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA