Zaboravite na obične i LED plafonjere, šinska rasvjeta je apsolutni hit: Ljepše je, praktičnije i može da bude jeftinije

Osvjetljenje u stanu pravi veliku razliku kako dom izgleda, a umjesto običnih i led plafonjera, sada je šinska rasvjeta novi trend!

Izvor: Shutterstock

Ako ste u posljednje vrijeme gledali kako da osvježite enterijer, a klasična plafonjera vam djeluje dosadno i zastarjelo, postoji jednostavno rješenje koje sve češće viđamo u modernim domovima. Umjesto velikih centralnih svetiljki, mnogi se odlučuju za šinske sisteme sa reflektorima, praktično osvjetljenje koje se lako uklapa u različite stilove enterijera.

Za razliku od klasične plafonjere koja osvetljava prostor iz jedne tačke, šinska rasveta omogućava da svjetlo usmerite tamo gdje vam je potrebno. Reflektori mogu da budu okrenuti prema trpezarijskom stolu, radnoj površini u kuhinji, polici sa knjigama ili nekom zanimljivom detalju u dnevnoj sobi.

Zašto su šine za rasvjetu sve popularnije?

Jedna od najvećih prednosti jeste fleksibilnost. Kada promijenite raspored namještaja, ne morate da mijenjate cijelu rasvjetu, dovoljno je da usmjerite reflektore u drugom pravcu.

Odlično izgledaju u dnevnoj sobi, kuhinji, hodniku, spavaćoj sobi, pa čak i u manjim stanovima gdje je važno da svaki detalj bude funkcionalan. Crne šine posebno se lijepo uklapaju u moderne i industrijske enterijere, dok bijele gotovo neprimetno mogu da se uklope u plafon.

Još jedna prednost je što šinski sistem može da pruži mnogo ravnomjernije i ciljano osvjetljenje. Umjesto da jedan izvor svjetlosti pokušava da osvijetli čitavu prostoriju, više reflektora omogućava da se svjetlo rasporedi prema potrebama.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda šinska rasveta!

Nema više mračnih uglova

Klasična plafonjera često ostavlja dijelove prostorije slabije osvijetljenim, naročito ako je soba veća ili ima neobičan raspored. Kod šinske rasvete to lako možete da riješite.

Jedan reflektor može da osvetli sto, drugi kuhinjsku radnu površinu, treći zid ili dekoraciju. Tako prostor dobija slojevitije osvjetljenje i djeluje prijatnije, a ne kao da je u njemu upaljena samo jedna jaka sijalica.

Može da bude i povoljnija opcija

Još jedna stvar koja privlači vlasnike stanova jeste cijena. Jednostavniji šinski sistemi i LED reflektori mogu biti prilično pristupačni, posebno kada se porede sa dekorativnim dizajnerskim plafonjerama. Pored toga, LED sijalice troše malo energije i dugo traju, pa se ovaj način osvetljavanja pokazuje praktičnim i za svakodnevnu upotrebu.

U galeriji ispod pogledajte 6 sjajnih ideja za osvjetljenje u kuhinji

Kako da izaberete pravi sistem?

Ako imate malu prostoriju, nije potrebno da postavljate ogromnu šinu. Dovoljna je kraća varijanta sa nekoliko reflektora. U većem dnevnom boravku možete napraviti dužu šinu ili kombinovati više kraćih sistema.

Za kuhinju je posebno praktično da jedan deo svetla bude usmjeren ka radnoj površini, dok se u dnevnoj sobi reflektori mogu usmjeriti prema sofi, stolu ili zidu.

Ipak, najvažnije je da rasvetu birate prema konkretnom prostoru. Nije poenta samo u tome da izgleda moderno, dobro osmišljena rasveta treba da bude funkcionalna, prijatna i prilagođena načinu na koji koristite prostor.

Zato nije čudno što šinske lampe sve češće zamenjuju klasične plafonjere. Jednostavne su, mogu da se pomjeraju, zauzimaju malo prostora i daju vam mnogo više mogućnosti da sami kreirate atmosferu u domu.