Tjestenina sa pestom, čeri paradajzom i mocarelom: Ljetni ručak gotov za 20 minuta

Napravite jednostavnu i ukusnu ljetnu tjesteninu sa pestom, čeri paradajzom i mocarelom. Brz recept gotov za oko 20 minuta.

Izvor: mondo/ai

Ljeti su najbolji recepti često oni koji ne zahtijevaju mnogo vremena ni komplikovanih sastojaka.

Tjestenina sa pestom, čeri paradajzom i mocarelom pravi se jednostavno, a spoj svježeg povrća, kremastog sira i mirisnog bosiljka idealan je za tople dane.

Ovo je brz ručak koji možete poslužiti topao, ali je podjednako ukusan i kada se malo ohladi.

Kada temperature porastu, malo ko želi da provodi sate pored šporeta. Zato su jednostavna ljetna jela sa nekoliko svježih sastojaka odličan izbor, a ova tjestenina priprema se za svega dvadesetak minuta.

Za pripremu su potrebni tjestenina, pesto sos, čeri paradajz i mocarela, uz nekoliko listova svježeg bosiljka i malo maslinovog ulja. Po želji se mogu dodati parmezan, pinjoli ili malo svježe mljevenog bibera.

Sastojci

300 g tjestenine

150 g pesta

200 g čeri paradajza

150 g mocarele

šaka svježeg bosiljka

1 kašika maslinovog ulja

so i biber po ukusu

2–3 kašike vode u kojoj se kuvala tjestenina

Priprema

Tjesteninu skuvajte u posoljenoj vodi prema uputstvu na pakovanju. Prije cijeđenja sačuvajte nekoliko kašika vode u kojoj se kuvala.

Čeri paradajz operite i prepolovite, a mocarelu ocijedite i, ako koristite veće komade, narežite na manje komade.

Savjet Ako želite intenzivniji ukus, tjesteninu poslužite sa dodatkom parmezana i nekoliko tostiranih pinjola. Važno je da ne pretjerate sa solju jer su pesto i mocarela već dovoljno slani.

Procijeđenu tjesteninu vratite u šerpu i dodajte pesto. Dobro promiješajte, a zatim postepeno dodajte malo vode od kuvanja kako bi se sos ravnomjerno rasporedio i obavio tjesteninu.

Dodajte čeri paradajz i mocarelu, pa sve lagano promiješajte. Na kraju dodajte svježi bosiljak, malo maslinovog ulja i, po želji, svježe mljeveni biber.

Tjesteninu možete odmah poslužiti, ali je možete ostaviti nekoliko minuta da se prohladi. Upravo zbog toga je odlična i kao lagani ljetni obrok koji možete ponijeti na posao ili pripremiti unaprijed.



