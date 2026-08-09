Kako je Berta Benc oblikovala istoriju Mercedesa? Liderka u sjenci muža, zaslužna za klasu kojoj se cijeli svijet divi

Berta Benc je žena koja je oblikovala istoriju automobila i doprinela popularizaciji Mercedesa, njena hrabrost i inovacije su ostavile trag, zbog nje danas postoji brend kakav poznajemo.

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Kroz istoriju, mnogo je žena liderki koje su ostale u sjenci svojih partnera, najčešće zbog vremena u kome su živjele i društva koje je tako nametnulo. Njihove priče godinama kasnije postale su poznate i popularne, pa danas, kada se o njima priča, svjesni smo ko su nam preci i da su među njima mnoge žene na temeljima čijih riječi i djela, današnje društvo postoji.

Jedna od tih dama jeste i Berta Benc, žena koja čija je uloga zacrtana u temeljima nastanka jedne od najpoznatijih automobilskih kuća, Mercedesa.

Rođena 1849. godine u imućnoj porodici, rano je pokazala interesovanje za tehniku i inovacije. Udala se za Karla Benca i zajedno sa njima radila na revolucionarnom izumu.

Najznačajniji podvig koji je načinila jeste kada se krenula na put, od Manhajma do Pforchajma, u dužini od oko 100 kilometara. Tokom te vožnje, Berta je samostalno rješavala tehničke probleme, dopunjavala gorivo u apotekama, improvizovala popravke.

Tim putovanjem ona je privuklo veliku pažnju javnosti i dokazala da automobil može biti praktično prevozno sredstvo. Doprinijela je popularizaciji automobila, otvarajući put njegovoj komercijalnoj upotrebi, a zahvaljujući njenom iskustvu sa puta, načinjene su izvjesne promjene na vozilu, čime je dodatno usavršen auto.

Ipak, Berta je dugo bila u sjenci svog muža, a danas se njeno ime pominje kada se govori o pionirima automobilizma.

Njena upornost i vjera u tadašnje novine i tehnologiju, imale su presudan uticaj na razvoj kompanije Mercedes-Benz i čitave automobilske industrije, zbog čega se njena istorijska uloga sve više prepoznaje i ceni.

Mercedes-Benz danas

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Danas je to lider u auto-industriji. Svjesni svega što novo vrijeme i nove tehnologije nose, i Mercedes je krenuo putem inovacija i tranzicija, pa se sve više okreću i proizvodnji električnih autobila. Takođe, rade i na prilagođavanju strategije ekrana u enterijeru i balansirajući proizvodne kapacitete širom Evrope. Kombinuju hibridne i električne pogone sa tradicionalnim modelima.

Zastupljeni su na gotovo svim tržištima na svetu, uz aktivnu mrežu prodaje i kod nas.

(EUpravo zato)