Formula 1 ima novog Kimija kog obožava: Sa 19 godina ušao u istoriju, sve je ostavio u prašini

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Kimi Antoneli je pobijedio na Velikoj nagradi Kine, a onda je malo i zaplakao kada je davao izjavu.

Kimi Antoneli je zamalo sve upropastio! Vozio je najbrži krug trke u Kini u 53. krugu i potom je izletio sa staze! Uspio je da mu se probliži tada Džordž Rasel na sedam i po sekundi zaostatka, ali je mladi italijanski vozač ipak uspio da dođe do prve pobjede u karijeri na kraju.

Nakon što je postao najmlađi sa pol pozicijom u istoriji sada je sa 19 godina i 6 mjeseci postao drugi najmlađi pobjednik trke Formule 1 iza Maksa Ferstapena.

Uspio je da odbrani pol poziciju i ostavio je iza sebe klupskog kolegu, ali i dva Ferarija. Na podijum se kao treći popeo Luis Hamilton,a Šarl Lekler je bio četvrti. Ovo je bio veliki dan i za Luisa Hamiltona koji se popeo na podijum poslije skoro dvije godine. 

Imali su Britanci itekako uspjeha pošto je i Oliver Berman stigao do petog mjesta i to sa desete pozicije na startu. Skočio je i Lijam Losom sa 14. pozicije na sedmu, a Karlos Sajnc je sa 17. mjesta

Vidjeli smo i nekoliko sudara i izletanja sa staze pa trku nisu između ostalih završili Maks Ferstapen i Fernando Alonso, dok Oskar Pjastri i Lando Noris zbog tehničkog kvara nisu ni startovali. 

(MONDO, N.L.)

