Borac m:tel i Kozara (KD) grade zajedničku rukometnu budućnost!

Potpisan sporazum o saradnji.

Rukometni klub Borac m:tel i RK Kozara iz Kozarske Dubice zvanično su potpisali sveobuhvatni sporazum o saradnji! Ovaj dugoročni projekat obuhvata duboku institucionalnu, stručnu i finansijsku podršku banjalučkog kluba Kozari, sa ciljem stabilizacije rukometa u cijeloj regiji.

"Kozarska Dubica je dokazani rasadnik rukometnih talenata i grad koji živi za ovaj sport. Naša obaveza kao najtrofejnijeg kluba jeste da pomognemo takvim sredinama da stanu na stabilne noge", poručio je predsjednik RK Borac m:tel Darko Savić.

"Nakon osam godina, koliko sam u rukovodećim strukturama RK Kozara, prvi put sam dobio poziv za razgovor iz RK Borac i rado se odazvao. Osnovni razlog potpisivanja ugovora je to što su u klubu Darko Savić i Mirko Mikić, u koje imamo veliko povjerenje. Potrudićemo se da to povjerenje u narednim godinama i opravdamo“, istakao je Marko Petraković, predsjednik RK Kozara.

"Zajedničkim radom i jakim regionalnim bazama obezbjeđujemo sigurnu budućnost našeg sporta", poručuju iz banjalučkog kluba.