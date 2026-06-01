logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac m:tel i Kozara (KD) grade zajedničku rukometnu budućnost!

Borac m:tel i Kozara (KD) grade zajedničku rukometnu budućnost!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Potpisan sporazum o saradnji.

RK Borac i RK Kozara dogovorili saradnju Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Rukometni klub Borac m:tel i RK Kozara iz Kozarske Dubice zvanično su potpisali sveobuhvatni sporazum o saradnji! Ovaj dugoročni projekat obuhvata duboku institucionalnu, stručnu i finansijsku podršku banjalučkog kluba Kozari, sa ciljem stabilizacije rukometa u cijeloj regiji.

"Kozarska Dubica je dokazani rasadnik rukometnih talenata i grad koji živi za ovaj sport. Naša obaveza kao najtrofejnijeg kluba jeste da pomognemo takvim sredinama da stanu na stabilne noge", poručio je predsjednik RK Borac m:tel Darko Savić.

"Nakon osam godina, koliko sam u rukovodećim strukturama RK Kozara, prvi put sam dobio poziv za razgovor iz RK Borac i rado se odazvao. Osnovni razlog potpisivanja ugovora je to što su u klubu Darko Savić i Mirko Mikić, u koje imamo veliko povjerenje. Potrudićemo se da to povjerenje u narednim godinama i opravdamo“, istakao je Marko Petraković, predsjednik RK Kozara.

"Zajedničkim radom i jakim regionalnim bazama obezbjeđujemo sigurnu budućnost našeg sporta", poručuju iz banjalučkog kluba.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Borac RK Kozara Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC