Srbija počela pobjedom, pa odmah poslala poruku rivalima: "Idemo na zlato"

Basketaš reprezentacije Srbije Nemanja Barać iznio je prve utiske poslije pobjede "orlova" nad Madagaskarom na Svjetskom prvenstvu u Varšavi

Reprezentacija Srbije pobjedom je započela takmičenje na Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3, koje se održava u Varšavi. Poslije sjajne borbe i slavlja nad Madagaskarom 21:14, i to prije kraja meča, Nemanja Barać iznio je prve utiske u razgovoru za MONDO.

"Orlovi" su pobjedom otvorili takmičenje, a koliko je to bitno u timu Srbije otkrio je iskusni Barać:

"Jako je važno. Madagaskar nikad nije bio favorit, ali je pokazao da može da napravi problem, posebno kada dobro pogađa za dva poena. Bitna je energija, bitno je da se uđe jako, da se pobjedom počne turnir", rekao je poslije pobjede nad Madagaskarom.

Srbija je i prije navršenih 10 minuta odnijela pobjedu. Važno je od početka pokazati pravo lice.

"Zadovoljni smo, znamo da prva utakmica može da bude teška - dok se osjeti atmosfera, koš, teren. Sve u svemu, zadovoljni smo", rekao je Barać za MONDO.

Basketaši Srbije su u samom svjetskom vrhu, u timu "orlova" trenutno su trojica od prve četvorice na svijetu, pa je uloga favorita odavno dodijeljena našim momcima. Važno je imati želju, "orlovi" je ne kriju - krenuli su po zlato, ali uspjeh nije zagarantovan, važni su atmosfera u timu, koncentracija i malo sreće.

"Atmosfera je super, kao i uvijek. Idemo na zlato. Ima dosta jakih ekipa, Španija je sa nama u grupi, bila je prvak svijeta prošle godine. Idemo jako, igramo protiv Španije naredni meč, daćemo sve od sebe."

Sam početak meča, prvih nekoliko minuta, protekao je u neizvjesnosti i želji da susret što prije počne.

"Jeste, uvijek je tako. Ako se uđe sa slabijom energijom, bez fokusa, može da se izgubi i od dosta slabijeg protivnika", zaključio je Barać.

Srbija naredni meč igra večeras od 21.35 protiv Španije. "Orlovima" potom preostaju još dva susreta u grupi - protiv Australije i protiv Austrije, koji su na programu u srijedu, prvi od 19.45, a drugi od 21.35 sati.