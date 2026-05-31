Najbolji basketaši Srbije započinju borbu na Svjetskom prvenstvu
Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 započinje takmičenje na Svjetskom prvenstvu. Turnir će biti organizovan u Varšavi u Poljskoj, prvi mečevi su na programu 1. juna, a "orlovi" će na teren već prvog dana.
Košarkašku reprezentaciju Srbije predstavljaju četvorica basketaša, dobro poznata imena: Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić. Tim će kao i dosad s klupe voditi Marko Ždero, a sa njim u stručnom štabu nalaze se i trener Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević i fizioterapeut Stojan Subašić.
"Orlovi" napadaju svjetski tron: Evo kada Srbija igra prve mečeve u Varšavi
Reprezentacija Srbije u Varšavu dolazi kao favorit, s prvog mjesta FIBA 3x3 liste.
Kad igra reprezentacije Srbije?
Ponedjeljak (1. jun)
- 19.45 Madagaskar - Srbija
- 21.35 Španija - Srbija
Srijeda (3. jun)
- 19.45 Srbija - Australija
- 21.35 Srbija - Austrija
Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravati za mjesto među osam najboljih. Eliminaciona faza počinje 6. juna, a mečevi za medalje na programu su dan kasnije, 7. juna.
Utakmice 3×3 reprezentacije Srbije možete uživo da pratite na kanalu TV Arena sport 5 Premium, kao i na RTS 2.