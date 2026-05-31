logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Orlovi" napadaju svjetski tron: Evo kada Srbija igra prve mečeve u Varšavi

"Orlovi" napadaju svjetski tron: Evo kada Srbija igra prve mečeve u Varšavi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Najbolji basketaši Srbije započinju borbu na Svjetskom prvenstvu

Počinje Svjetsko prvenstvo u basketu Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 započinje takmičenje na Svjetskom prvenstvu. Turnir će biti organizovan u Varšavi u Poljskoj, prvi mečevi su na programu 1. juna, a "orlovi" će na teren već prvog dana.

Košarkašku reprezentaciju Srbije predstavljaju četvorica basketaša, dobro poznata imena: Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić. Tim će kao i dosad s klupe voditi Marko Ždero, a sa njim u stručnom štabu nalaze se i trener Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević i fizioterapeut Stojan Subašić.

Reprezentacija Srbije u Varšavu dolazi kao favorit, s prvog mjesta FIBA 3x3 liste.

Kad igra reprezentacije Srbije?

Ponedjeljak (1. jun)

  • 19.45 Madagaskar - Srbija
  • 21.35 Španija - Srbija

Srijeda (3. jun)

  • 19.45 Srbija - Australija
  • 21.35 Srbija - Austrija

Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravati za mjesto među osam najboljih. Eliminaciona faza počinje 6. juna, a mečevi za medalje na programu su dan kasnije, 7. juna.

Utakmice 3×3 reprezentacije Srbije možete uživo da pratite na kanalu TV Arena sport 5 Premium, kao i na RTS 2.

Možda će vas zanimati

Tagovi

basket Srbija orlovi Svjetsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC