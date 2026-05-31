"Orlovi" napadaju svjetski tron: Evo kada Srbija igra prve mečeve u Varšavi

Najbolji basketaši Srbije započinju borbu na Svjetskom prvenstvu

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 započinje takmičenje na Svjetskom prvenstvu. Turnir će biti organizovan u Varšavi u Poljskoj, prvi mečevi su na programu 1. juna, a "orlovi" će na teren već prvog dana.

Košarkašku reprezentaciju Srbije predstavljaju četvorica basketaša, dobro poznata imena: Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić. Tim će kao i dosad s klupe voditi Marko Ždero, a sa njim u stručnom štabu nalaze se i trener Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević i fizioterapeut Stojan Subašić.

Reprezentacija Srbije u Varšavu dolazi kao favorit, s prvog mjesta FIBA 3x3 liste.

Kad igra reprezentacije Srbije?

Ponedjeljak (1. jun)

19.45 Madagaskar - Srbija

21.35 Španija - Srbija

Srijeda (3. jun)

19.45 Srbija - Australija

21.35 Srbija - Austrija

Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravati za mjesto među osam najboljih. Eliminaciona faza počinje 6. juna, a mečevi za medalje na programu su dan kasnije, 7. juna.

Utakmice 3×3 reprezentacije Srbije možete uživo da pratite na kanalu TV Arena sport 5 Premium, kao i na RTS 2.