Demba Sek ostaje u Humskoj? Partizan dao milionsku ponudu, evo kako stoje stvari

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Partizan radi na tome da u svojim redovima zadrži Dembu Seka, ali kao igrača "parnog valjka".

Ranije se govorilo da bi Partizan mogao da otkupi ugovor Dembe Seka, koji je u klubu na pozajmici iz Torina. Iako u klubu postoji želja i radi se na tome, stvari stoje drugačije. Prema pisanju Sport kluba, dogovor nije postignut, ali su iz Humske blizu da postignu sporazum.

Partizan je ponudio 1.400.000 evra, a ne dva miliona kako se ranije navodilo. Krilni fudbaler iz Senegala bio bi fudbaler Partizana, a klub bi transfer isplaćivao naredne tri godine. Detalji dogovora biće poznati najkasnije u ponedjeljak uveče, kada se očekuje odgovor iz Italije.

Demba Sek je u Beograd stigao minulog ljeta, na jednogodišnju pozajmicu. Međutim, partije koje je pružao natjerale su čelnike Partizana da reaguju i zadrže Senegalca u "parnom valjku". Jasno je da posjeduje viši nivo fudbala u odnosu na onaj koji pokazuje srpsko takmičenje, pa će zbog toga biti važan dio tima Srđana Blagojevića.

Demba Sek je u sezoni 2025/26 odigrao 40 utakmica, postigao je šest golova i imao 10 asistencija u svim takmičenjima. Eventualni ostanak u Partizanu kao igrača otvorio bi crno-bijelima mnogo mogućnosti. U slučaju da klub otkupi ugovor, kasnije bi cijena dvadesetpetogodišnjeg fudbalera, poslije partija u crno-bijelom dresu, vjerovatno bila i veća.

Zasad se navodi da Demba Sek ostaje u Partizanu, kako javljaju italijanski mediji. Iz Humske su očigledno zadovoljni fizički dominantnim i brzim igračem, a očigledno vjeruju da bi tek mogao da pomogne crno-bijelima u narednom periodu.

