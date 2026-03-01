logo
Partizan kupuje Dembu Seka od Torina: Otkriveno koliko će crno-bijeli platiti Senegalca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Krilni napadač Demba Sek postaće na kraju sezone fudbaler Partizana, jer su crno-bijeli odlučili da ga otkupe.

Partizan kupuje Dembu Seka od Torina Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan odliučio je da otkupi ugovor Dembe Seka, pa da krilni napadač od narednog ljeta bude igrač crno-bijelih! Brzonogi ofanzivac stigao je na pozajmicu iz Torina, a tokom perioda u Humskoj očigledno je zadovoljio ukuse čelnih ljudi Partizana, koji su riješili da ga otkupe od italijanskog kluba.

Kako saznaje "Sport klub", Partizan će isplatiti Torinu dogovorenih 400.000 evra, nakon čega će Demba Sek postati fudbaler srpskog kluba. Na tu odluku čelnih ljudi Partizana uticale su i dobre igre ofanzivca tokom proljećnog dijela sezone, kada je postao jedan od najboljih igrača u timu.

Sek je u dresu Partizana do sada odigrao 30 mečeva, uz učinak od pet golova i sedam asistencija. Tokom jeseni je imao promjenljive partije u dresu Partizana i često pokazivao zašto nije dobio pravu šansu u Torinu, ali je posljednjih nekoliko nedjelja na potpuno drugačijem nivou - možda je na to uticao i sastanak tokom kojeg su mu neki stariji igrači zamjerili na manjku truda i pomoći ostatku tima.

Demba Sek je uticao na autogol Harisa Hajrovića u Surdulici, gdje je i postigao dva pogotka, a zatim je svojim saigračima asistirao za golove protiv Spartaka iz Subotice i OFK Beograda. Pobjede nad Radnikom i Spartakom, u kojima je Sek imao važnu ulogu jedine su za Partizan ovog proljeća, jer je crno-bijeli tim remizirao sa Radničkim iz Niša, uz poraze od Crvene zvezde i OFK Beograda.

Smatraju u Humskoj da bi Demba Sek (25), nakon što bude otkupljen od Torina, mogao da bude i materijal za prodaju. Imaće sasvim dovoljno vremena da se u srpskom fudbalu dokaže, a zatim i da donese novac u klupsku kasu - jer njegove trkačke sposobnosti tek treba "otključati".

Tagovi

Demba Sek FK Partizan Torino

