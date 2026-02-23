logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Huligani Hajduka izlaze iz pritvora: Prebili navijače Zvezde i priznali krivicu, evo koliko će morati da plate

Huligani Hajduka izlaze iz pritvora: Prebili navijače Zvezde i priznali krivicu, evo koliko će morati da plate

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Potpuni obrt nastao je u sudu u Živincima gdje je donijeta odluka da se huligani splitskog Hajduka puste iz pritvora

Navijači Hajduka izlaze iz pritvora Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači Hajduka iz Splita koji su napali i prebili navijače Crvene zvezde izlaze iz pritvora. Regionalni mediji prenose da su oni pred Opštinskim sudom u Živincima priznali krivicu i da su osuđeni na po tri mjeseca zatvora.

Međutim, postoji šansa da će vrlo brzo da budu pušteni na slobodu pod uslovom da svako od njih uplati po 4.500 evra kao neku vrstu "otkupa kazne". Na sudu je objašnjeno i da će im u tromjesečnu kaznu biti uračunato i vrijeme koje su proveli u pritvoru, a što je oko mjesec dana.

Navijači splitskog Hajduka, popularna "Torcida" je spremila "sačekušu" na navijače Zvezde koji su se vraćali iz Malmea sa meča Lige Evrope preko Tuzle. Tom prilikom privedeno je više od 90 osoba, njih 14 je zadržano u pritvoru od čega 11 imaju prebivalište u Hrvatskoj, a trojica u Bosni i Hercegovini.

Kako i zašto mogu da budu oslobođeni?

Prema zakonu u Bosni i Hercegovini kazna zatvora do godinu dana može da bude zamijenjena novčanom uplatom. Cijena otkupa iznosi oko 75 evra po danu. To znači da će morati da uplate oko 4.500 evra po osobi za izlazak na slobodu.

Cijeli taj proces moći će da počne tek kada presuda bude dostavljena osuđenim licima i onda mogu da pokrenu proceduru za otkup kazne koju sud mora da prihvati.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hajduk Split navijači Torcida

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC