Huligani Hajduka izlaze iz pritvora: Prebili navijače Zvezde i priznali krivicu, evo koliko će morati da plate

Potpuni obrt nastao je u sudu u Živincima gdje je donijeta odluka da se huligani splitskog Hajduka puste iz pritvora

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači Hajduka iz Splita koji su napali i prebili navijače Crvene zvezde izlaze iz pritvora. Regionalni mediji prenose da su oni pred Opštinskim sudom u Živincima priznali krivicu i da su osuđeni na po tri mjeseca zatvora.

Međutim, postoji šansa da će vrlo brzo da budu pušteni na slobodu pod uslovom da svako od njih uplati po 4.500 evra kao neku vrstu "otkupa kazne". Na sudu je objašnjeno i da će im u tromjesečnu kaznu biti uračunato i vrijeme koje su proveli u pritvoru, a što je oko mjesec dana.

Navijači splitskog Hajduka, popularna "Torcida" je spremila "sačekušu" na navijače Zvezde koji su se vraćali iz Malmea sa meča Lige Evrope preko Tuzle. Tom prilikom privedeno je više od 90 osoba, njih 14 je zadržano u pritvoru od čega 11 imaju prebivalište u Hrvatskoj, a trojica u Bosni i Hercegovini.

Kako i zašto mogu da budu oslobođeni?

Prema zakonu u Bosni i Hercegovini kazna zatvora do godinu dana može da bude zamijenjena novčanom uplatom. Cijena otkupa iznosi oko 75 evra po danu. To znači da će morati da uplate oko 4.500 evra po osobi za izlazak na slobodu.

Cijeli taj proces moći će da počne tek kada presuda bude dostavljena osuđenim licima i onda mogu da pokrenu proceduru za otkup kazne koju sud mora da prihvati.