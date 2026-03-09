logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Delije napravile "sačekušu" za Torcidu kod Kupresa?

Delije napravile "sačekušu" za Torcidu kod Kupresa?

Izvor mondo.rs
0

Nezvanične informacije govore da je došlo do još jednog navijačkog sukoba.

Sukob Delija i Torcide kod Kupresa Izvor: mondo.ba

Prema nepotvrđenim informacijama koje je objavio najpoznatiji navijački portal "Hooligans.cz", došlo je do obračuna navijača Crvene zvezde i Hajduka iz Splita kod Kupresa.

Navodno, incident se dogodio u toku noći gdje su Delije napravile "sačekušu" za Torcidu. Više od stotinu navijača Crvene zvezde navodno je sačekalo kolonu vozila u tom području, gdje je došlo do obračuna u kojima nije bilo povrijeđenih, ali je nekoliko vozila oštećeno tom prilikom.


Izvještaji ovog portala govore da su navijači bili naoružani palicama i bokserima, dok se ovim povodom policija nije oglasila, niti je saopštila da li je došlo do eventualnog privođenja.

Podsjetimo, u toku jučerašnjeg dana Hajduk iz Splita igrao je derbi protiv Dinama iz Zagreba u gostima i izgubio 3:1.

Pre toga Torcida napravila "sačekušu"

Krajem januara došlo je do tuče navijača Hajduka i Crvene zvezde iz Republike Srpske u Živinicama kod Međunarodnog aerodroma Tuzla, kada se jedna grupa navijača vraćala sa gostovanja Malmeu.

Uhapšeni su J.K, I.B, T.K, M. K, I.V, M.J, P.V, P.V, svi iz Splita, R. K. iz Pule, A.B. iz Vinkovaca i D.P. iz Ploča i većini će biti predložen pritvor. Policija je prethodno privela 93 osobe. Policija je utvrdila da je na aerodrom sletio avion sa navijačima FK Crvena zvezda i da je izbila tuča čim su izašli iz kruga aerodroma, gdje su ih čekali pripadnici "Torcide". U tuči su povrijeđene 23 osobe.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Delije Torcida navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC