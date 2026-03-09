Delije napravile "sačekušu" za Torcidu kod Kupresa?

Nezvanične informacije govore da je došlo do još jednog navijačkog sukoba.

Prema nepotvrđenim informacijama koje je objavio najpoznatiji navijački portal "Hooligans.cz", došlo je do obračuna navijača Crvene zvezde i Hajduka iz Splita kod Kupresa.

Navodno, incident se dogodio u toku noći gdje su Delije napravile "sačekušu" za Torcidu. Više od stotinu navijača Crvene zvezde navodno je sačekalo kolonu vozila u tom području, gdje je došlo do obračuna u kojima nije bilo povrijeđenih, ali je nekoliko vozila oštećeno tom prilikom.

08.03.2026, Delije attacked group of Hajduk Split travelling from central Bosnia. More than 100 Delije were waiting in the Kupres area, allegedly armed with sticks and brass knuckles. No injuries, but several vehicles were damaged, click here for more:https://t.co/Vh2vgWiowN…pic.twitter.com/ZK8zHzpdU7 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)March 9, 2026



Izvještaji ovog portala govore da su navijači bili naoružani palicama i bokserima, dok se ovim povodom policija nije oglasila, niti je saopštila da li je došlo do eventualnog privođenja.

Podsjetimo, u toku jučerašnjeg dana Hajduk iz Splita igrao je derbi protiv Dinama iz Zagreba u gostima i izgubio 3:1.

Pre toga Torcida napravila "sačekušu"

Krajem januara došlo je do tuče navijača Hajduka i Crvene zvezde iz Republike Srpske u Živinicama kod Međunarodnog aerodroma Tuzla, kada se jedna grupa navijača vraćala sa gostovanja Malmeu.

Uhapšeni su J.K, I.B, T.K, M. K, I.V, M.J, P.V, P.V, svi iz Splita, R. K. iz Pule, A.B. iz Vinkovaca i D.P. iz Ploča i većini će biti predložen pritvor. Policija je prethodno privela 93 osobe. Policija je utvrdila da je na aerodrom sletio avion sa navijačima FK Crvena zvezda i da je izbila tuča čim su izašli iz kruga aerodroma, gdje su ih čekali pripadnici "Torcide". U tuči su povrijeđene 23 osobe.

