Poznato stanje pretučenog navijača iz Prijedora: Zadobio višestruke povrede glave, grudnog koša i ekstremiteta

Nakon napada, u UKC Tuzla se zbog povreda javilo 18 lica, a jedan pacijent je hospitalizovan.

Izvor: Printscreen/Facebook/Balkanskinavijaci

Mladić iz Prijedora, koji je povrijeđen u napadu navijača splitske "Torcide" u Tuzli, ima višestruke povrede glave, grudnog koša i ekstremiteta, rečeno je Srni u tuzlanskom Univerzitetskom kliničkom centru (UKC).

Portparol UKC-a Eldar Šehić rekao je da se pacijent iz Prijedora nalazi na intenzivnom liječenju Klinike za anasteziologiju i reanimatologiju, da je stabilnih vitalnih parametara i da u odnosu na jučerašnje stanje nema promjena.

Šehić je dodao da se zdravstveno stanje pacijenta redovno prati.

Navijače beogradske "Crvene zvezde" brutalno su napali navijači splitske "Torcide" u subotu, 24. januara, u blizini Međunardnog aerodroma Dubrave.

Nakon napada, u UKC se zbog povreda javilo 18 lica, a jedan pacijent je hospitalizovan u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, grudnog koša i ekstremiteta.

Ostali pacijenti su dijagnostički obrađeni i zbrinuti na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiji glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju i Klinici za neurohirurgiju. Nakon ukazane pomoći, otpušteni su na kućno liječenje.

U tuči su povrijeđena 23 lica, među kojima je i policijski službenik.

Policija je privela 93 navijača, a utvrđeno je da nijedan od njih nije sa područja Tuzlanskog kantona. Za 14 uhapšenih, od kojih je 11 državljana Hrvatske i tri državljanina BiH, predložen je jednomjesečni pritvor.

Navijači Hajduka napali su, nedaleko od tuzlanskog aerodroma, navijače Crvene zvezde koji su se vraćali sa utakmice u Malmeu. Čim su pripadnici "Delija" prošli krug aerodroma kod mjesta Dubrave, dočekali su ih rivali iz "Torcide".

Pripadnici "Torcide" su slagali Graničnu policiju BiH navodeći da idu na humanitarni turnir u Žepču.