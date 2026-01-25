logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sekunde prije haosa, snimak napada Torcide na Delije kod Tuzle: Huligani sa palicama trčali ulicom

Sekunde prije haosa, snimak napada Torcide na Delije kod Tuzle: Huligani sa palicama trčali ulicom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Navijači Torcide napali su navijače Crvene zvezde iz Republike Srpske koji su se vraćali kući sa gostovanja svog tima Malmeu.

Snimak tuče navijača Hajduka i Crvene zvezde Izvor: Facebook/Balkanski navijaci

Na društvenim mrežama pojavio se snimak napada navijača Hajduka iz Splita "Torcide", na navijače Crvene zvezde koji su se vraćali sa gostovanja Malmeu u Švedskoj.

Pogledajte snimak sa bezbjednosne kamere: 

Prema informacijama regionalnih medija, navijači hrvatskog kluba napravili su "sačekušu" za navijače Zvezde i u međusobnom sukobu ima i teško povrijeđenih. Objavljeno je da je S. V, rođen 2000. godine, iz Prijedora, zadržan na liječenju na Klinici za anesteziju i reanimaciju, a teške povrede su konstatovane i N. K- (1983) iz Teslića, D. R. (2005) i Z. D. (2000) iz Prijedora.

U pitanju su navijači Crvene zvezde iz Republike Srpske, kao što se zna i to da su napadači navijači Hajduka iz Splita koji su sačekali navijače Zvezde iz RS u trenutku u kojem su izašli sa aerodroma nakon povratka iz Švedske.

Možda će vas zanimati


Tagovi

Delije Torcida navijači tuča Hajduk Split FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC