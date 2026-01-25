Sekunde prije haosa, snimak napada Torcide na Delije kod Tuzle: Huligani sa palicama trčali ulicom

Navijači Torcide napali su navijače Crvene zvezde iz Republike Srpske koji su se vraćali kući sa gostovanja svog tima Malmeu.

Izvor: Facebook/Balkanski navijaci

Na društvenim mrežama pojavio se snimak napada navijača Hajduka iz Splita "Torcide", na navijače Crvene zvezde koji su se vraćali sa gostovanja Malmeu u Švedskoj.

Pogledajte snimak sa bezbjednosne kamere:

Prema informacijama regionalnih medija, navijači hrvatskog kluba napravili su "sačekušu" za navijače Zvezde i u međusobnom sukobu ima i teško povrijeđenih. Objavljeno je da je S. V, rođen 2000. godine, iz Prijedora, zadržan na liječenju na Klinici za anesteziju i reanimaciju, a teške povrede su konstatovane i N. K- (1983) iz Teslića, D. R. (2005) i Z. D. (2000) iz Prijedora.

U pitanju su navijači Crvene zvezde iz Republike Srpske, kao što se zna i to da su napadači navijači Hajduka iz Splita koji su sačekali navijače Zvezde iz RS u trenutku u kojem su izašli sa aerodroma nakon povratka iz Švedske.



