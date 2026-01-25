Sekunde prije haosa, snimak napada Torcide na Delije kod Tuzle: Huligani sa palicama trčali ulicom

Navijači Torcide napali su navijače Crvene zvezde iz Republike Srpske koji su se vraćali kući sa gostovanja svog tima Malmeu.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak napada navijača Hajduka iz Splita "Torcide", na navijače Crvene zvezde koji su se vraćali sa gostovanja Malmeu u Švedskoj.
Pogledajte snimak sa bezbjednosne kamere:
Prema informacijama regionalnih medija, navijači hrvatskog kluba napravili su "sačekušu" za navijače Zvezde i u međusobnom sukobu ima i teško povrijeđenih. Objavljeno je da je S. V, rođen 2000. godine, iz Prijedora, zadržan na liječenju na Klinici za anesteziju i reanimaciju, a teške povrede su konstatovane i N. K- (1983) iz Teslića, D. R. (2005) i Z. D. (2000) iz Prijedora.
U pitanju su navijači Crvene zvezde iz Republike Srpske, kao što se zna i to da su napadači navijači Hajduka iz Splita koji su sačekali navijače Zvezde iz RS u trenutku u kojem su izašli sa aerodroma nakon povratka iz Švedske.