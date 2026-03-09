logo
"Dončićeva vjerenica zvala policiju u porodilište?": Slovenci tvrde da je Luka napravio skandal

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Slovenački mediji prenose informaciju da je u porodilištu Anamarija Goltes zvala policiju kada je Luka Dončić došao da vidi ćerku

Vjerenica zvala policiju kada je Dončić došao u porodilište Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Da li su Luka Dončić i Anamarija Goltes raskinuli? Da li je došao kraj vjeridbe ili su samo neki trenutni problemi u pitanju? To je pitanje na koje još niko nema jasan odgovor, a sada su se oglasili mediji iz njegove domovine. Slovenački portal "trma.si" je pod oznakom "ekskluzivno" donio informacije o skandalu u porodilištu.

Prema njihovim informacijama, Anamarija je zvala policiju kada je Luka došao u porodilište da vidi ćerku poslije porođaja. Do incidenta je navodno došlo u decembru 2025. godine kada je Anamarija na svijet donijela drugu ćerku, Oliviju. Prije toga se u decembru 2023. godine rodila Gabrijela.

"Policiju je pozvala majka kada je Luka došao. Nije bilo nikakve intervencije niti bilo čega sličnog na javnom mjestu, a Luka je bio smiren. Ne možemo da tvrdimo šta je bio razlog njenog poteza i šta se krije iza toga, ali možemo da potvrdimo da je do incidenta došlo", navodi se u tekstu pomenutog portala.

Tagovi

Luka Dončić

