Marinović poslije 5:1 protiv Širokog: "Momci su ponovo pokazali karakter i kvalitet!"

Trener Borca sumirao je duel sa Širokobriježanima, koji je završen ubjedjivim trijumfom njegovog tima (5:1).

Fudbaleri Borca ponovo su "petardom" ispratili Široki Brijeg iz Banjaluke.

Ove subote je ponovljen rezultat iz prvog dijela sezone (5:1), pa su crveno-plavi tako 13. put zaredom savladali ekipu sa Pecare.

"Nismo dobro otvorili utakmicu i desilo nam se ono na šta smo upozoravali. Znali smo da Široki Brijeg jako dobro radi tranziciju po osvojenoj lopti. Došli su u vođstvo i sigurno da nam je bilo potrebno 10-15 minuta da ponovo uspostavimo igru. Nakon toga smo i uspjeli da dođemo dođemo do preokreta. U drugom poluvremenu desi nam se situacija da dobijemo crveni karton nakon jedne nesmotrene greške i starta. Nije bilo lako u tim momentima, ali ovi momci su opet pokazali da imaju kvalitet i karakter, kao i mnogo puta do sada. Želim da im čestitam ovom prilikom jer zaista nije lako, znali smo da će nam i ova utakmica biti jako teška. Međutim, uspješno smo je prošli i spremamo se za sljedeći meč u borbi za titulu", rekao je TV Arena sport trener Borca Vinko Marinović, kojeg raduje širina klupe koju ima na raspolaganju.

U duelu sa Sarajevom istakao se Karlo Perić kao džoker asistencijom i golom, večeras je to bio dvostruki strijelac Matej Deket...

"Imamo sasvim sigurno široku klupu i dosta igrača koji rade jako dobro. To je zaista dobra stvar, kad imate takvu situaciju. Oni svojim dobrim radom na treningu, kad dobiju priliku, znaju to da iskoriste i uvijek je dobra stvar za nas da u svakom momentu možete da podignete igru."

Strateg Širokobriježana Damir Milanović istakao je u prvi plan veliki kvalitet banjalučkog tima.

"Dobar ulazak u utakmicu, mi smo se pripremali, znali smo šta nas čeka. Prije svega, jedan veliki kvalitet je na strani Borca, imaju strašan individualni kvalitet. Međutim, mislim da smo im u današnjoj utakmici dosta toga poklonili. Sa druge strane, morao je da dođe i taj lošiji rezultat. Utakmica lijepa za gledaoce, manje lijepa za nas, ali to je jedna velika lekcija iz koje ćemo probati da izvučemo dosta stvari. Okrećemo se daljem toku prvenstva, sljedećim utakmicama, tako da je ovo za nas završena priča."

Nakon crvenog kartona za Saničanina, u 64. minutu, imali su gosti priliku kod 3:1 da se vrate u igru. Nisu je iskoristili, a ubrzo je uslijedila kazna.

"I prije toga, kod trećeg gola, desila se ista priča. Igramo kroz sredinu, tamo gdje je najgušće. To nam nije bio plan, znali smo šta tražimo. Jednostavno, to se desi, greška je sastavni dio igre, morala je da se desi prije ili kasnije. Desila se danas, nema veze, idemo mi dalje, imamo svoj cilj i put, držimo se toga. Čestitao bih Borcu na dobroj partiji, prezentaciji i pobjedi, a mi idemo svojim putem lagano", istakao je Milanović.

