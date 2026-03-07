Jedan od derbija 24. kola Premijer lige BiH igra se večeras u Banjaluci (18.30).
Posljednju utakmicu subotnjeg programa 24. kola Premijer lige BiH odigraće Borac i Široki Brijeg (18.30).
Crveno-plavi su trenutno prvoplasirani, uz šest bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca Zrinjski, i novom pobjedom, 13. uzastopnom protiv tima sa Pecare, žele da naprave novi važan korak ka tituli. Svoju računicu, međutim, imaju i gosti, koji u 2026. godini nisu doživjeli poraz i ravnopravno konkurišu za treće mjesto, koje na kraju sezone sigurno vodi na ino-scenu.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme
Izmjena u Širokom Brijegu
Umjesto F. Matića, na terenu je Petriško.
Evo kako je Borac došao do vođstva
Kraj prvog poluvremena
Završeno je prvih 45 minuta, Borac - Široki Brijeg 2:1.
42' - Bilo je blizu!
Izveo je Jojić skraćeni korner, našavši Jakšića na samo par metara od gostujućeg gola. Šutirao je Jakšić glavom, ali je lopta prošla malo pored stative!
41' - Prvi žuti karton
Marsinjo je faulirao Savića i zaradio javnu opomenu.
39' - GOOOOOOOL!
Preokret na Gradskom stadionu, pogodio je Savić!
Juričić je stigao do jedne lopte pred golom Širokog Brijega, stigla je do Hiroša čiji je udarac odbranio Josipović.
Pokušao je ponovo Hiroš, Senić je izbacio loptu sa gol-linuje, da bi u nastavku akcije, poslije kombinacije Hiroša i Jojića, na odbijenu loptu natrčao Savić i pogodio za 2:1!
Pogledajte pogodak Borčevog napadača
28' - GOOOOOOL!
1:1 na Gradskom stadionu, Juričić je poentirao!
Jojić je izveo korner sa desne strane, a Jakšić prebacio loptu do Juričića, koji je sa nekoliko metara glavom postigao svoj 19. pogodak u sezoni!
Vraća se Borac!
25' - Hiroš pored gola
Jojić je sa lijeve strane odigrao povratnu loptu za Hiroša na vrhu kaznenog prostora. Međutim, opasnosti po Josipovića nakon prizemnog udarca nije bilo.
21' - Jojić neprecizan
Nije se Juričić snašao pred golom Borca, da bi u nastavku akcije lopta stigla do Jojića, koji šutira pored gola.
8' - Hrelja!
Prijeti sada Borac!
Pobjegao je Hrelja čuvaru na desnoj strani, namjestio se na udarac, ali je šutirao tik pored stative.
5' - GOOOL!
Široki Brijeg vodi u Banjaluci, strijelac je Mato Stanić!
Dobru kontru izveli su gosti, a loptu je na 23-24 metra od gola Borca dobio Stanić i sjajnim udarcem savladao Jurkasa!
Šok za domaće navijače u ranoj fazi meča...Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba
3' - Izblokiran Sobol!
Moglo je da bude opasno pred golom Borca...
Pogriješili su domaći na svojoj polovini, Sobol je krenuo ka golu Jurkasa i uputio udarac, ali je Paskval uspio da izblokira.
1' - Meč je počeo!
Predvođeni sudijom Draganom Todićem iz Doboja, igrači dva tima su izašli na teren.
Čemu se nadaju u Širokom Brijegu?
"Dobro smo trenirali ove sedmice, u pozitivnom smo nizu i vjerujem da ćemo imati svoje šanse u Banjaluci. Znamo kakav kvalitet ima Borac, ali maksimalno smo se pripremili na sve", istakao je prvotimac Širokog Brijega Mato Stanić.Izvor: Promo/NK Široki Brijeg
Očekivanja Vinka Marinovića
"Široki Brijeg je kvalitetna ekipa koja se trenutno nalazi u jako dobroj formi. Osvojili su isti broj bodova kao i mi u posljednje vrijeme, tako da nas očekuje teška utakmica. Međutim, želimo da budemo fokusirani na našu igru, da imamo maksimalan pristup, energiju i disciplinu od samog početka. Kada igramo onako kako želimo, rezultat neće izostati. Nadam se da ćemo osvojiti tri boda i nastaviti pozitivan niz."Izvor: Slaven Petković - Mondo
Početna postava Širokog Brijega!
ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Senić, Zlomislić, F. Matić, Bagarić, M. Stanić, Gagula, Marsinjo, Sobol, Stjepanović, Klepač.
Startnih 11 Borca!
BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Saničanin, Erera, Jojić, Grahovac, Savić, Hrelja, Hiroš, Juričić.
Borac ima 12 uzastopnih pobjeda protiv Širokog Brijega!
Nestvarno zvuči podatak da su crveno-plavi trijumfovali nad Širokobriježanima u posljednjih 12 međusobnih duela!?
Posljednju pobjedu Široki Brijeg je ostvario 4. septembra 2022. godine, kada je bilo 2:0.
