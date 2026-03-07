Jedan od derbija 24. kola Premijer lige BiH igra se večeras u Banjaluci (18.30).

Posljednju utakmicu subotnjeg programa 24. kola Premijer lige BiH odigraće Borac i Široki Brijeg (18.30).

Crveno-plavi su trenutno prvoplasirani, uz šest bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca Zrinjski, i novom pobjedom, 13. uzastopnom protiv tima sa Pecare, žele da naprave novi važan korak ka tituli. Svoju računicu, međutim, imaju i gosti, koji u 2026. godini nisu doživjeli poraz i ravnopravno konkurišu za treće mjesto, koje na kraju sezone sigurno vodi na ino-scenu.

