Nikad ne stavljajte parfem na vrat: Infektolog je objasnio zašto to može da bude opasno

Infektolog upozorava da prskanje parfema direktno na vrat može negativno uticati na štitnu žlijezdu. Evo zašto stručnjaci savjetuju oprez i gdje je bezbjednije nanositi parfem.

Izvor: Bashar Creates/Shutterstock

Parfem na vratu može negativno uticati na štitnu žlijezdu, upozorava infektolog dr Mateo Baseti.

Mirisni proizvodi mogu sadržati supstance koje remete hormone.

Stručnjaci savjetuju da se parfem nanosi na zglobove, laktove ili odjeću, a ne na vrat.

Neka se javi ko nije parfem nanosio direktno na vrat. To je uobičajena navika i mjesto za koje su nas oduvijek učili da se baš tu stavlja parfem, ali čini se da bi takva praksa mogla biti opasna po zdravlje, tačnije po zdravlje štitne žlijezde, piše Živim.hr.

Na to je upozorio infektolog dr Mateo Baseti, koji je u videu na društvenim mrežama objasnio da prskanje parfema po vratu može negativno uticati na pravilnu funkciju štitne žlijezde, uz moguće posljedice po metabolizam.

Zašto je parfem opasan za štitnu žlijezdu

Dr Baseti, direktor Klinike za infektivne bolesti bolnice San Martino u Đenovi, u svom videu postavio je direktno pitanje: „Da li je zdravo nanositi parfem direktno na vrat?”, a njegov odgovor na to pitanje bio je jednako direktan i jasan: „Ne, nije zdravo.”

Parfem na vratu mogao bi biti mnogo štetniji nego što biste pomislili, jer se ta zona na koju se parfem nanosi nalazi odmah iznad štitne žlijezde, vitalne žlijezde koja je odgovorna za regulaciju metabolizma, energije, temperature i hormonske ravnoteže.

Osim toga, koža vrata je tanka, osjetljiva i nema mnogo lojnih žlijezda, te je zato i slabije zaštićena – ističe dr Baseti.

Šta kaže nauka

Studija objavljena u časopisu Environmental Health Insights istakla je prisustvo endokrinih disruptora u mirisnim proizvodima, poput sintetičkih mošusa i derivata ftalata.

To su supstance koje, apsorbovane kroz kožu ili udahnute, dugoročno mogu promijeniti hormonsku funkciju.

Zato nastavite da koristite parfeme sa uživanjem, ali bez rizika, prskajući ih ili nanoseći na zglobove, unutrašnju stranu laktova i zadnji dio vrata, što su manje izložena područja. Kao i iza ušiju, na odjeću ili na kosu – poručuje dr Baseti.

Parfem

Izvor: Shutterstock

I alkohol može biti štetan

Kako kaže infektolog, vrat je ključno središte za limfnu drenažu, jer sadrži važne limfne čvorove i sudove koji filtriraju toksine i podržavaju imunološku funkciju.

Problem je što je koža na tom dijelu tijela tanja i osjetljivija, a nedostaju joj lojne žlijezde koje mogu zaštititi od potencijalnih negativnih interakcija.

U svakom slučaju, osim endokrinih disruptora, i druge potencijalno štetne supstance mogu imati negativan efekat. Među njima je, na primjer, alkohol, pa dr Baseti preporučuje izbor proizvoda bez alkohola.

To je zato što alkohol ima tendenciju da isušuje i senzibiliše kožu, naročito ako se više puta nanosi na isto područje.

Taj se problem prvenstveno odnosi na proizvode za koje nema dovoljno garancija. Dakle, ne na parfeme sertifikovanog kvaliteta, već na one kupljene onlajn ili na uličnim tezgama, gdje se često prodaju falsifikati poznatih brendova, čiji tačan sastav nije poznat – napominje dr Baseti.

Žena bira parfem

Izvor: David Tadevosian/Shutterstock

Pazite i na druge sastojke

Alkohol se takođe može miješati sa drugim supstancama koje potencijalno mogu izazvati negativne reakcije, poput nekih eteričnih ulja. Iako su to prirodne esencije, poput bergamota ili gorke pomorandže, to su fotosenzibilizujući proizvodi.

To znači da mogu izazvati probleme kada su izloženi direktnoj sunčevoj svjetlosti. To se naziva fototoksičnost, a može se javiti i kod drugih potencijalno alergenih sastojaka u parfemima.

Rizici uglavnom uključuju kožne reakcije, čak i intenzivne, koje mogu dovesti do trajnih fleka i upala.

Iako toksičnost može zahvatiti bilo koji dio tijela, vrat je posebno osjetljiv na parfeme zbog svog položaja i osetljivosti.

Ko je najviše izložen riziku

Svi su potencijalno u opasnosti, iako neke osobe mogu biti više izložene mogućim posljedicama, poput onih koji pate od dermatitisa ili poremećaja štitne žlijezde, pa samim tim trpe veće posljedice djelovanja određenih supstanci.

Potencijalni rizici, u slučaju visoke izloženosti, mogu biti ozbiljni, poput dermatitisa, astme, raka dojke, pankreasa, bubrega i prostate – zaključuje dr Baseti, pozivajući još jednom korisnike parfema na oprez, naročito kada je riječ o proizvodima koji su manje kontrolisani i nižeg kvaliteta.

