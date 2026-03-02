Evo kako da za manje od sat vremena napravite posnu špansku pitu koja krcata povrćem, po sljedećem receptu.
Tokom uskršnjeg posta često je izazov smisliti ukusan i zasitan obrok, a da bude zdrav i jednostavan za pripremu. Posna španska pita je super rješenje, bogata povrćem i prirodnim ukusima, brzo se sprema i hrskava je spolja, a mekana i sočna iznutra.
Savršena je za ručak, doručak, pa čak i užinu za ponijeti, a zasitna je zahvaljujući kombinaciji kukuruznog brašna, spanaća, paprike i kukuruza.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: posna pita
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 30–35 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 40–45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 šolje kukuruznog brašna
- 2 šolje vode
- 1 šolja isjeckanog spanaća
- pola šolje isjeckanog crnog luka
- pola šolje isjeckane crvene paprike
- pola šolje kukuruza šećerca
- 1 kašičica praška za pecivo
- so po ukusu
Priprema:
1. korak: Miješanje sastojaka
U velikoj posudi pomiješajte kukuruzno brašno, vodu, isjeckani spanać, crni luk, crvenu papriku, kukuruz, prašak za pecivo i so. Miješajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu. U galeriji ispod pogledajte koji još tipovi brašna su pogodni za ovaj recept.
Posni recept za špansku pitu: Krcata je povrćem i spremna za manje od sat vremena
2. korak: Priprema pleha
Podmažite pleh za pečenje i sipajte smjesu u njega, ravnomjerno raspoređujući povrće po cijeloj površini.
- Za intenzivniji ukus dodajte malo suvog začinskog bilja, poput peršuna ili bosiljka.
- Kukuruz možete zamijeniti graškom ili šargarepom za raznovrsniju teksturu.
3. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30–35 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju i postane hrskava spolja.
4. korak: Hlađenje i serviranje
Ostavite pitu da se malo ohladi prije sječenja i serviranja. Može se jesti topla ili hladna, kao brzi ručak, doručak ili užina za ponijeti.
(Stvar ukusa/Mondo)