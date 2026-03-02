Posni recept za špansku pitu: Krcata je povrćem i spremna za manje od sat vremena

Evo kako da za manje od sat vremena napravite posnu špansku pitu koja krcata povrćem, po sljedećem receptu.

Tokom uskršnjeg posta često je izazov smisliti ukusan i zasitan obrok, a da bude zdrav i jednostavan za pripremu. Posna španska pita je super rješenje, bogata povrćem i prirodnim ukusima, brzo se sprema i hrskava je spolja, a mekana i sočna iznutra.

Savršena je za ručak, doručak, pa čak i užinu za ponijeti, a zasitna je zahvaljujući kombinaciji kukuruznog brašna, spanaća, paprike i kukuruza.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posna pita

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 30–35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 40–45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

2 šolje kukuruznog brašna

2 šolje vode

1 šolja isjeckanog spanaća

pola šolje isjeckanog crnog luka

pola šolje isjeckane crvene paprike

pola šolje kukuruza šećerca

1 kašičica praška za pecivo

so po ukusu

1. korak: Miješanje sastojaka

U velikoj posudi pomiješajte kukuruzno brašno, vodu, isjeckani spanać, crni luk, crvenu papriku, kukuruz, prašak za pecivo i so. Miješajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu. U galeriji ispod pogledajte koji još tipovi brašna su pogodni za ovaj recept.

2. korak: Priprema pleha

Podmažite pleh za pečenje i sipajte smjesu u njega, ravnomjerno raspoređujući povrće po cijeloj površini.

Dodatni savjeti: - Za intenzivniji ukus dodajte malo suvog začinskog bilja, poput peršuna ili bosiljka. - Kukuruz možete zamijeniti graškom ili šargarepom za raznovrsniju teksturu.

3. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30–35 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju i postane hrskava spolja.

4. korak: Hlađenje i serviranje

Ostavite pitu da se malo ohladi prije sječenja i serviranja. Može se jesti topla ili hladna, kao brzi ručak, doručak ili užina za ponijeti.

