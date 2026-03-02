logo
Posni recept za špansku pitu: Krcata je povrćem i spremna za manje od sat vremena

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Evo kako da za manje od sat vremena napravite posnu špansku pitu koja krcata povrćem, po sljedećem receptu.

Posni recept za špansku pitu Izvor: Shutterstock

Tokom uskršnjeg posta često je izazov smisliti ukusan i zasitan obrok, a da bude zdrav i jednostavan za pripremu. Posna španska pita je super rješenje, bogata povrćem i prirodnim ukusima, brzo se sprema i hrskava je spolja, a mekana i sočna iznutra.

Savršena je za ručak, doručak, pa čak i užinu za ponijeti, a zasitna je zahvaljujući kombinaciji kukuruznog brašna, spanaća, paprike i kukuruza.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posna pita

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 30–35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 40–45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 2 šolje kukuruznog brašna
  • 2 šolje vode
  • 1 šolja isjeckanog spanaća
  • pola šolje isjeckanog crnog luka
  • pola šolje isjeckane crvene paprike
  • pola šolje kukuruza šećerca
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • so po ukusu

Priprema:

1. korak: Miješanje sastojaka

U velikoj posudi pomiješajte kukuruzno brašno, vodu, isjeckani spanać, crni luk, crvenu papriku, kukuruz, prašak za pecivo i so. Miješajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu. U galeriji ispod pogledajte koji još tipovi brašna su pogodni za ovaj recept.

2. korak: Priprema pleha

Podmažite pleh za pečenje i sipajte smjesu u njega, ravnomjerno raspoređujući povrće po cijeloj površini.

Dodatni savjeti:

- Za intenzivniji ukus dodajte malo suvog začinskog bilja, poput peršuna ili bosiljka.

- Kukuruz možete zamijeniti graškom ili šargarepom za raznovrsniju teksturu.

3. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30–35 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju i postane hrskava spolja.

4. korak: Hlađenje i serviranje

Ostavite pitu da se malo ohladi prije sječenja i serviranja. Može se jesti topla ili hladna, kao brzi ručak, doručak ili užina za ponijeti.

(Stvar ukusa/Mondo)

