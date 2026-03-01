Kako zaustaviti napad panike u trenutku: Jednostavna tehnika sa limunom vraća vas u kontrolu

Limun može pomoći kod napada panike jer snažan kiseli podražaj vraća fokus u tijelo i prekida negativne misli. Psiholozi objašnjavaju kako djeluje tehnika uzemljenja.

Napadi panike pogađaju milione ljudi, a mogu ih doživjeti čak i osobe koje se ne bore sa psihičkim problemima. Simptomi mogu uključivati znojenje, trnce u rukama, ubrzan rad srca, drhtanje, osjećaj nadolazeće propasti i strah od smrti.

Naravno, niko ne želi taj osjećaj, ali ga se nije lako riješiti. Zbog toga je Dženifer Anders, psihološkinja iz Kolorada, pokazala neobičnu metodu za zaustavljanje napada panike.

Kiselina može pomoći

Dr Anders savjetuje da se isječe limun na kriške i stavi u usta sljedeći put kada osjetite da dolazi napad panike.

"Način na koji limun djeluje jeste da unosi svijest u tijelo i zadržava vas u sadašnjem trenutku, tako da je na neki način alat za uzemljenje", rekla je Anders za HuffPost.

Razmislite o tome: kada sisate limun, usta vam se odmah skupljaju zbog kiseline. To odvlači svijest od negativnih misli.

"Misli ostaju u sadašnjem trenutku, ne vrte se u krugu negativizma i pomažu vam da se povežete sa okolinom – a to je limun", kaže Anders.

Poenta je skrenuti um sa misli i vratiti svijest u fizičko tijelo svaki put kada osjetite napad panike. Dr Anders kaže da, ako nemate limun pri ruci, metoda funkcioniše i sa kiselim bombonama.

Žena seče limun na kriške

Kako limun pomaže

Naš simpatički nervni sistem je mreža živaca koja nam pomaže da brzo reagujemo na stresnu situaciju. Svaka senzorna intervencija – poput ukusa ili mirisa – koja vas može izvući iz reakcije "bori se ili bježi" biće korisna.

"Senzorni podražaji su odlični za to jer naš mozak koristi čula da procijeni da li smo u opasnosti ili nismo", rekla je američka psihoterapeutkinja Viktorija Riordan.

Međutim, kada imate napad panike, tijelu je teško da razlikuje stvarnu opasnost od sigurnosti. Možete biti u potpuno bezbjednom okruženju, ali mozak i tijelo ga tumače kao prijeteće. Tu na scenu stupa senzorni alat, poput sisanja limuna. Ova metoda naziva se i tehnika uzemljenja.

Kada nije od pomoći

Dr Anders naglašava da ova metoda nije pogodna za osobu koja ima napad panike zbog intenzivnog traumatičnog iskustva.

"Anksioznost kao odgovor na nešto užasno i tragično je normalna reakcija i zapravo opravdana. Na neki način je korisno imati taj talas adrenalina jer je dio reakcije ‘bori se ili bježi’, pokreće vas i tjera na akciju. Ono što ne želimo jeste kada tijelo proizvodi to fiziološko iskustvo bez stvarnog stresora", kaže dr Anders.

Anksiozna žena

Potražite pomoć

Činjenica je da ne možete prolaziti kroz život sa napadima panike i limunom u džepu. Potražite pomoć stručnjaka kako biste naučili da upravljate napadima, umjesto da oni upravljaju vama.

"Iako trik sa limunom ponekad može biti koristan, on neće pomoći da dođete do korijena problema, koji je neophodan dio puta ka mentalnom zdravlju", dodaje Anders.

