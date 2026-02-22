logo
Palenta iz mikrotalasne: Spremna je nekoliko minuta, bez stajanja pored šporeta i dugog miješanja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Otkrijte kako da bez stajanja pored šporeta i dugog kuvanja pripremite palentu i to u mikrotalasnoj.

recept za palentu iz mikrotalasne Izvor: Shutterstock

Kada vam je potrebna brza zamjena za hljeb ili prilog uz gulaš, paprikaš ili pečeno meso, palenta iz mikrotalasne je pravo rješenje.

Sprema se za svega nekoliko minuta, bez stajanja pored šporeta i dugog miješanja. Rezultat je glatka, kremasta tekstura i pun ukus koji se lako uklapa uz kuvana jela, ali je odlična i samostalna za doručak ili večeru.

Kukuruzno brašno je hranljivo, lako svarljivo i često se preporučuje kao laganija alternativa pšeničnom brašnu. Upravo zato je palenta odličan izbor za brz, ali zasitan obrok.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: prilog

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja: 8–10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 150 g sitno mljevenog kukuruznog brašna
  • 600 ml vruće vode
  • 1 kašičica soli
  • 30 ml ulja ili 25 g putera

Priprema:

1. korak: Priprema tečnosti

Zagrijte 600 ml vode do ključanja. U vruću vodu dodajte so i polovinu ulja ili putera, pa promiješajte da se sastojci sjedine.

2. korak: Miješanje smjese

Postepeno sipajte kukuruzno brašno u vruću vodu uz neprestano miješanje kako biste izbjegli grudvice. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu, gustu smjesu. U galeriji ispod pogledajte kako se koriste različite vrste brašna.

3. korak: Prvo zagrijavanje

Smjesu sipajte u keramičku ili staklenu posudu otpornu na toplotu (ne koristite metalne posude). Stavite u mikrotalasnu pećnicu na 700 W i zagrijavajte 2 minuta.

4. korak: Dodavanje masnoće i miješanje

Izvadite posudu, dodajte ostatak ulja ili putera i snažno promiješajte dok smjesa ne postane glatka i kremasta.

Prilagodite gustinu:

Ako volite rjeđu, kremastu palentu, dodajte 1–2 kašike vrele vode na kraju i dobro promiješajte. 

5. korak: Završno kuvanje

Vratite palentu u mikrotalasnu na još 2 minuta. Izvadite, promiješajte i po potrebi ponovite zagrijavanje još jednom ili dva puta po 1–2 minuta, uz kratko miješanje između svakog ciklusa.

Kada se palenta zgusne i počne blago da se odvaja od ivica posude, spremna je. Ostavite je minut–dva da odmori, zatim je možete servirati direktno iz činije ili preokrenuti na tanjir.

Ako ste raspoloženi za nešto drugačije, isprobajte naš recept za kremastu i bogatu karbonara palentu.

