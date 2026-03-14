Zbog grada na zapadu: Srbija je 13. najveći izvoznik čipsa na svijetu

Srbija je 13. najveći izvoznik čipsa na svijetu, a značajan dio te proizvodnje vezan je za Moravički okrug i Čačak. Ipak, proizvođači krompira upozoravaju da se godinama suočavaju sa padom proizvodnje i pritiskom jeftinog uvoza iz Evrope.

Grad Čačak u regionu je poznat ne samo po košarci i pečenju, već i po čipsu koji je omiljena grickalica među gotovo svim generacijama.

Ipak, da bi bilo čipsa, neophodan je krompir, a upravo se proizvođači ove poljoprivredne kulture godinama suočavaju sa brojnim izazovima. Moravički okrug jedan je od najznačajnijih regiona za proizvodnju krompira u Srbiji.

Za istim stolom danas su sjedili proizvođači, prerađivači i predstavnici Ministarstva, što pokazuje da kroz partnerski dijalog države i poljoprivrede možemo da tražimo rješenja za unapređenje proizvodnje, očuvanje domaćeg sortimenta i prevazilaženje tržišnih izazova, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić tokom razgovora sa predstavnicima Udruženja za krompir Srbije u Lučanima.

On je ukazao i na problem uvoza jeftinijeg krompira iz pojedinih evropskih zemalja koji se, kako je naveo, na domaćem tržištu pojavljuje po damping cijenama i dodatno otežava položaj domaćih proizvođača.

Tokom sastanka razgovarano je i o narednim koracima u cilju jačanja proizvodnje i prerade krompira u Srbiji, kao i o potrebi snažnije podrške naučno-istraživačkih institucija u praćenju savremenih izazova u uzgoju ove kulture, posebno kada je riječ o bolestima i štetočinama. Razmatrana je i mogućnost da Centar za krompir, sa sjedištem u Guči, ponovo dobije značajniju ulogu u razvoju ove grane proizvodnje.

Potpredsjednik Izvršnog odbora Udruženja za krompir Srbije Živko Bugarčić rekao je da se proizvođači već gotovo dvije decenije suočavaju sa padom proizvodnje.

Jedan od najvećih izazova je to što je proizvodnja krompira u pojedinim evropskim zemljama jeftinija, pa je potrebno pronaći načine da domaća proizvodnja ostane konkurentna i održiva, naveo je Bugarčić.

Na sastanku je razmotreno i pitanje podsticaja, sa ciljem da krompir u jesenjoj raspodjeli sredstava bude uključen kao povrtarska kultura.

Sagovornici su ocijenili da je za dugoročnu stabilnost proizvodnje krompira u Srbiji potrebna bliža saradnja proizvođača, prerađivača, stručne javnosti i države.

U Moravičkom okrugu posluju i značajni prerađivači krompira, među kojima je čačanska kompanija "Chips Way", jedan od lidera u proizvodnji čipsa i snek proizvoda u regionu, što dodatno potvrđuje potencijal domaće prerade u ovoj oblasti.