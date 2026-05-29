Uživajte u laganom i cvjetnom ukusu čuvenog Huga, savršenog koktela za tople ljetne dane.
Hugo spric je lagan, osvježavajući koktel porijeklom iz sjeverne Italije, koji je posljednjih godina postao veliki ljetni hit širom svijeta.
Prepoznatljiv je po nježnoj cvjetnoj aromi zove, svježini mente i pjenušavoj noti proseka. Za razliku od klasičnog Aperol šprica, ovaj koktel je blaži, manje gorak i idealan za tople dane kada želite nešto elegantno, ali osvježavajuće.
Osnovne informacije
Kuhinja: Italijanska
Tip jela: koktel
Porcije/Količina: 1 čaša
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: /
Ukupno vrijeme pripreme: 5 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 90–120 ml proseka (ohlađenog)
- 30–60 ml soka ili likera od zove
- 30 ml gazirane vode
- 1–2 grančice svježe nane
- kocke leda
- kriška limete ili limuna za dekoraciju
Priprema:
1. korak: Priprema nane
U veliku vinsku čašu stavite nekoliko listića svježe nane i lagano ih pritisnite rukom kako bi otpustili aromu, ali bez gnječenja da ne postanu gorki.
U galeriji ispod pogledajte na koje sve načine možete da iskoristite peteljke od jagoda.
Kako se pravi čuveni Hugo spric? Koktel koji će ovog leta biti apsolutni hit
2. korak: Sok ili liker
Dodajte sok ili liker od zove preko mente i ostavite da kratko odstoji kako bi se ukusi sjedinili.
Nemojte pretjerivati sa sokom ili likerom od zove da koktel ne postane presladak.
3. korak: Led
Napunite čašu ledom do vrha.
4. korak: Proseko i gazirana voda
Sipajte ohlađeni proseko, zatim dodajte gaziranu vodu vodu za laganu svežinu.
5. korak: Miješanje
Lagano promiješajte kašikom ili slamčicom da se sastojci sjedine.
6. korak: Služenje
Ukrasite svježom grančicom mente i kriškom limete ili limuna i odmah poslužite.