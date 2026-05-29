Kako se pravi čuveni Hugo spric? Koktel koji će ovog leta biti apsolutni hit

Autor H.K. Izvor Stvar ukusa
Uživajte u laganom i cvjetnom ukusu čuvenog Huga, savršenog koktela za tople ljetne dane.

Kako se pravi Hugo spric Izvor: Shutterstock

Hugo spric je lagan, osvježavajući koktel porijeklom iz sjeverne Italije, koji je posljednjih godina postao veliki ljetni hit širom svijeta.

Prepoznatljiv je po nježnoj cvjetnoj aromi zove, svježini mente i pjenušavoj noti proseka. Za razliku od klasičnog Aperol šprica, ovaj koktel je blaži, manje gorak i idealan za tople dane kada želite nešto elegantno, ali osvježavajuće.

Osnovne informacije

Kuhinja: Italijanska

Tip jela: koktel

Porcije/Količina: 1 čaša

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: /

Ukupno vrijeme pripreme: 5 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 90–120 ml proseka (ohlađenog)
  • 30–60 ml soka ili likera od zove
  • 30 ml gazirane vode
  • 1–2 grančice svježe nane
  • kocke leda
  • kriška limete ili limuna za dekoraciju

Priprema:

1. korak: Priprema nane

U veliku vinsku čašu stavite nekoliko listića svježe nane i lagano ih pritisnite rukom kako bi otpustili aromu, ali bez gnječenja da ne postanu gorki.

2. korak: Sok ili liker

Dodajte sok ili liker od zove preko mente i ostavite da kratko odstoji kako bi se ukusi sjedinili.

Važan savjet:

Nemojte pretjerivati sa sokom ili likerom od zove da koktel ne postane presladak.

3. korak: Led

Napunite čašu ledom do vrha.

4. korak: Proseko i gazirana voda

Sipajte ohlađeni proseko, zatim dodajte gaziranu vodu vodu za laganu svežinu.

5. korak: Miješanje

Lagano promiješajte kašikom ili slamčicom da se sastojci sjedine.

6. korak: Služenje

Ukrasite svježom grančicom mente i kriškom limete ili limuna i odmah poslužite. 

