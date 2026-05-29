Kako se pravi čuveni Hugo spric? Koktel koji će ovog leta biti apsolutni hit

Uživajte u laganom i cvjetnom ukusu čuvenog Huga, savršenog koktela za tople ljetne dane.

Hugo spric je lagan, osvježavajući koktel porijeklom iz sjeverne Italije, koji je posljednjih godina postao veliki ljetni hit širom svijeta.

Prepoznatljiv je po nježnoj cvjetnoj aromi zove, svježini mente i pjenušavoj noti proseka. Za razliku od klasičnog Aperol šprica, ovaj koktel je blaži, manje gorak i idealan za tople dane kada želite nešto elegantno, ali osvježavajuće.

Osnovne informacije

Kuhinja: Italijanska

Tip jela: koktel

Porcije/Količina: 1 čaša

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: /

Ukupno vrijeme pripreme: 5 minuta

Težina: lako

Sastojci:

90–120 ml proseka (ohlađenog)

30–60 ml soka ili likera od zove

30 ml gazirane vode

1–2 grančice svježe nane

kocke leda

kriška limete ili limuna za dekoraciju

Priprema:

1. korak: Priprema nane

U veliku vinsku čašu stavite nekoliko listića svježe nane i lagano ih pritisnite rukom kako bi otpustili aromu, ali bez gnječenja da ne postanu gorki.

2. korak: Sok ili liker

Dodajte sok ili liker od zove preko mente i ostavite da kratko odstoji kako bi se ukusi sjedinili.

Važan savjet: Nemojte pretjerivati sa sokom ili likerom od zove da koktel ne postane presladak.

3. korak: Led

Napunite čašu ledom do vrha.

4. korak: Proseko i gazirana voda

Sipajte ohlađeni proseko, zatim dodajte gaziranu vodu vodu za laganu svežinu.

5. korak: Miješanje

Lagano promiješajte kašikom ili slamčicom da se sastojci sjedine.

6. korak: Služenje

Ukrasite svježom grančicom mente i kriškom limete ili limuna i odmah poslužite.