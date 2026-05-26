Japanske kifle koje su zaludjele internet: Spolja hrskave, iznutra nevjerovatno mekane i vazdušaste

Hrskave japanske kifle su hit na društvenim mrežama. Otkrijte tajnu njihovog savršenog ukusa uz ovaj recept.

Ako volite domaća peciva koja mirišu na puter i tope se u ustima, japanske kifle će vas potpuno oduševiti. Njihova posebnost je u načinu pripreme tijesta i većoj količini maslaca koji im daje nevjerovatnu mekoću i slojevitu teksturu.

Spolja su zlatne i hrskave, dok su iznutra lagane, vazdušaste i sočne. Upravo zbog tog savršenog spoja ukusa i teksture ove kifle su posljednjih mjeseci postale pravi hit na društvenim mrežama.

Osnovne informacije

Kuhinja: japanska

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 14 kifli

Vrijeme pripreme: 35 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 25 minuta + 2 sata dizanja tijesta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

1 svježi kvasac

2 kašike šećera

200 ml hladnog mlijeka

250 ml hladne vode

700 g brašna

1 kašika soli

2 do 3 kašike ulja

250 g hladnog maslaca

malo vode za premazivanje

morska so po želji

1. korak: Miješenje

Odvojite malu količinu mlijeka u kojem ćete aktivirati kvasac. U posebnoj posudi sjedinite brašno, so i šećer. Sipajte hladnu vodu i mlijeko sa kvascem, pa počnite da mijesite tijesto. Pred kraj dodajte ulje kako bi tijesto postalo glatko i elastično.

2. korak: Odmaranje

Ostavite tijesto da odmori 10 minuta, pa ga kratko premijesite. Kada postane potpuno glatko, premažite ga tankim slojem ulja, prekrijte najlonom i krpom i ostavite da raste oko 2 sata.

3. korak: Oblikovanje

Nadošlo tijesto blago premijesite i podijelite na 14 jednakih dijelova. Oblikujte loptice i ostavite ih da odmore nekoliko minuta. Nakon toga svaku oblikujte u trougao.

4. korak: Dodavanje maslaca

Hladan maslac isjecite na 14 približno jednakih komada. Svaki dio tijesta razvucite oklagijom u dugu traku. Na širi kraj stavite komad maslaca, dobro zatvorite ivice tijesta oko njega, pa uvijte kiflu do kraja.

Ako želite još hrskaviju koricu, na dno rerne stavite malu posudu sa vodom. Para koja se stvara tokom pečenja pomoćiće da se korica brže stvrdne.

5. korak: Pečenje

Poređajte kifle u pleh obložen papirom za pečenje, vodeći računa da se ne dodiruju. Lagano ih premažite vodom, prekrijte i ostavite kratko da odmore dok se rerna zagrijava na 200 stepeni.

Prije pečenja kifle još jednom premažite vodom i pospite morskom solju. Pecite ih prvih 10 minuta sa uključenim ventilatorom, a zatim još 6 do 7 minuta bez ventilatora, dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu.

6. korak: Hlađenje

Pečene kifle ostavite da se hlade u plehu nekoliko minuta. Maslac koji iscuri tokom pečenja nemojte uklanjati dok su vruće. Po želji, prije služenja ih možete blago premazati uljem za dodatni sjaj i mekoću.

