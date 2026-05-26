Japanske kifle koje su zaludjele internet: Spolja hrskave, iznutra nevjerovatno mekane i vazdušaste

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Hrskave japanske kifle su hit na društvenim mrežama. Otkrijte tajnu njihovog savršenog ukusa uz ovaj recept.

Recept za japanske kifle: Mekane iznutra, hrskave spolja i pune maslaca Izvor: Shutterstock

Ako volite domaća peciva koja mirišu na puter i tope se u ustima, japanske kifle će vas potpuno oduševiti. Njihova posebnost je u načinu pripreme tijesta i većoj količini maslaca koji im daje nevjerovatnu mekoću i slojevitu teksturu.

Spolja su zlatne i hrskave, dok su iznutra lagane, vazdušaste i sočne. Upravo zbog tog savršenog spoja ukusa i teksture ove kifle su posljednjih mjeseci postale pravi hit na društvenim mrežama.

Kuhinja: japanska

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 14 kifli

Vrijeme pripreme: 35 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 25 minuta + 2 sata dizanja tijesta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 1 svježi kvasac
  • 2 kašike šećera
  • 200 ml hladnog mlijeka
  • 250 ml hladne vode
  • 700 g brašna
  • 1 kašika soli
  • 2 do 3 kašike ulja
  • 250 g hladnog maslaca
  • malo vode za premazivanje
  • morska so po želji

Priprema:

1. korak: Miješenje

Odvojite malu količinu mlijeka u kojem ćete aktivirati kvasac. U posebnoj posudi sjedinite brašno, so i šećer. Sipajte hladnu vodu i mlijeko sa kvascem, pa počnite da mijesite tijesto. Pred kraj dodajte ulje kako bi tijesto postalo glatko i elastično.

2. korak: Odmaranje

Ostavite tijesto da odmori 10 minuta, pa ga kratko premijesite. Kada postane potpuno glatko, premažite ga tankim slojem ulja, prekrijte najlonom i krpom i ostavite da raste oko 2 sata.

3. korak: Oblikovanje

Nadošlo tijesto blago premijesite i podijelite na 14 jednakih dijelova. Oblikujte loptice i ostavite ih da odmore nekoliko minuta. Nakon toga svaku oblikujte u trougao.

4. korak: Dodavanje maslaca

Hladan maslac isjecite na 14 približno jednakih komada. Svaki dio tijesta razvucite oklagijom u dugu traku. Na širi kraj stavite komad maslaca, dobro zatvorite ivice tijesta oko njega, pa uvijte kiflu do kraja.

5. korak: Pečenje

Poređajte kifle u pleh obložen papirom za pečenje, vodeći računa da se ne dodiruju. Lagano ih premažite vodom, prekrijte i ostavite kratko da odmore dok se rerna zagrijava na 200 stepeni.

Prije pečenja kifle još jednom premažite vodom i pospite morskom solju. Pecite ih prvih 10 minuta sa uključenim ventilatorom, a zatim još 6 do 7 minuta bez ventilatora, dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu.

6. korak: Hlađenje

Pečene kifle ostavite da se hlade u plehu nekoliko minuta. Maslac koji iscuri tokom pečenja nemojte uklanjati dok su vruće. Po želji, prije služenja ih možete blago premazati uljem za dodatni sjaj i mekoću.

