Spektakularna fotografija zvijezde na samrti: Pogledajte "kosmičku agoniju" u sazviježđu Bika

Fotografija prikazuje umirući binarni zvjezdani sistem NGC 1514 u kojem jedna zvijezda u završnim fazama svog života odbacuje spoljne slojeve gasa, stvarajući naborane gasne omotače koji se neprekidno šire.

Teleskop Gemini North na Havajima snimio je fascinantnu fotografiju planetarne magline "Kristalna kugla" (NGC 1514). U pitanju je umirući binarni zvjezdani sistem u sazviježđu Bika, koji je od Zemlje udaljen oko 1.500 svjetlosnih godina, a zabilježeni trenutak prikazuje zvijezdu koja u završnim fazama svog života odbacuje spoljne slojeve gasa.

Maglina je dobila ovaj prepoznatljiv naziv zbog svog specifičnog okruglog oblika i treperavog sjaja gasnih omotača.

Važno je napomenuti da takozvane planetarne magline nemaju nikakve veze sa planetama. One su to ime dobile isključivo zbog svog zaobljenog oblika koji posmatračima kroz teleskop liči na planetarni disk.

Sistem NGC 1514 zapravo čine dvije zvijezde koje kruže jedna oko druge na svakih devet godina.

Prema podacima američke naučne organizacije NOIRLab, jedna od njih je počela je da se "ljušti" . Naučnici ističu da je ova zvijezda, koja je nekada imala masu nekoliko puta veću od Sunca, prošla kroz proces odbacivanja spoljnih slojeva gasa koji astronomi slikovito opisuju kao kosmička agonija.

Dok kruže jedna oko druge, glavna zvijezda i njen pratilac stvaraju gasni omotač koji se neprekidno širi pod uticajem snažnih, asimetričnih vjetrova. Upravo to međusobno kretanje i energija vjetrova zaslužni su za stvaranje specifičnih, naboranih i neravnih slojeva gasa koji se jasno vide na ovoj spektakularnoj astronomskoj fotografiji.

