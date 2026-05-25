logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako se sprema bosanski lonac po receptu iz JNA: Ne smije se miješati, samo se trese

Kako se sprema bosanski lonac po receptu iz JNA: Ne smije se miješati, samo se trese

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Pronašli smo original recept za bosanski lonac u kuvaru koji su koristili u JNA!

Recept za bosanski lonac iz JNA Izvor: Shutterstock/Privatna arhiva

Svi smo čuli za čuveni vojnički pasulj, a sada smo u knjizi "Recepture za pripremu jela u JNA" pronašli originalni recept za bosanski lonac. Mnogi vojnici se sjećaju baš bosanskog lonca iz kantina, jela koje je savršen spoj raznog povrća i mesa.

Brzo se pripremaju sastojci, ali se zato krčka u loncu oko 3 do 4 sata. Baš to, kao i količina činili su ga posebnim jelom za mnoge vojnike. Ako vas je zanijela nostalgija, predlažemo da isprobate recept za bosanski lonac iz JNA i podsjetite svoja čula.

Osnovne informacije

Kuhinja: tradicionalna bosanska

Tip jela: glavno jelo

Porcije: 5–6

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 3–4 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 200 g krompira
  • 10 g šargarepe
  • 30 g crnog luka
  • 5 g belog luka
  • 120 g miješanog povrća (ili svežeg po izboru)
  • 5 g koncentrata paradajza
  • šaka peršuna (koren i list)
  • šaka celera (koren i list)
  • 100 g goveđeg mesa (plećka, grudi ili rebra)
  • 20 g masti ili ulja
  • 1/2 kašičice mljevene paprike
  • na vrh kašičice bibera
  • 1 lovorov list
  • 200 ml bijelog vina
  • so po ukusu
  • voda po potrebi

U galeriji ispod pogledajte kako se pravi školjka predjelo!

Priprema:

1. Korak: Priprema namirnica:

Krompir, šargarepu i luk očistite i isjecite na krupnije komade. Bijeli luk sitno isjeckajte, kao i peršun i celer.

2. Korak: Priprema mesa:

Meso isjecite na veće kocke (ne sitnite previše da ostane sočno tokom dugog kuvanja).

Savjet:

Najbolji ukus dobija ako se sprema u zemljanoj posudi i kuva lagano bez miješanja.

3. Korak: Slaganje

U dublju šerpu ili zemljanu posudu ređajte red povrća, pa red mesa. Tako ponavljajte dok se ne utroše sastojci.

4. Korak: Začinite

Dodajte papriku, biber, lovorov list, koncentrat paradajza, vino i so. Prelijte vodom da blago prekrije sadržaj.

5. Korak: Kuvanje

Poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 3–4 sata. Jelo ne miješajte, već povremeno samo protresti posudu. Pred kraj dodati sitno sjeckan peršun. Po potrebi dosolite. 

Pročitajte još

Tagovi

recepti bosanski lonac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA