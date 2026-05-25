Pronašli smo original recept za bosanski lonac u kuvaru koji su koristili u JNA!
Svi smo čuli za čuveni vojnički pasulj, a sada smo u knjizi "Recepture za pripremu jela u JNA" pronašli originalni recept za bosanski lonac. Mnogi vojnici se sjećaju baš bosanskog lonca iz kantina, jela koje je savršen spoj raznog povrća i mesa.
Brzo se pripremaju sastojci, ali se zato krčka u loncu oko 3 do 4 sata. Baš to, kao i količina činili su ga posebnim jelom za mnoge vojnike. Ako vas je zanijela nostalgija, predlažemo da isprobate recept za bosanski lonac iz JNA i podsjetite svoja čula.
Osnovne informacije
Kuhinja: tradicionalna bosanska
Tip jela: glavno jelo
Porcije: 5–6
Vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 3–4 sata
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 200 g krompira
- 10 g šargarepe
- 30 g crnog luka
- 5 g belog luka
- 120 g miješanog povrća (ili svežeg po izboru)
- 5 g koncentrata paradajza
- šaka peršuna (koren i list)
- šaka celera (koren i list)
- 100 g goveđeg mesa (plećka, grudi ili rebra)
- 20 g masti ili ulja
- 1/2 kašičice mljevene paprike
- na vrh kašičice bibera
- 1 lovorov list
- 200 ml bijelog vina
- so po ukusu
- voda po potrebi
Kako se sprema bosanski lonac po receptu iz JNA: Ne smije se miješati, samo se trese
Priprema:
1. Korak: Priprema namirnica:
Krompir, šargarepu i luk očistite i isjecite na krupnije komade. Bijeli luk sitno isjeckajte, kao i peršun i celer.
2. Korak: Priprema mesa:
Meso isjecite na veće kocke (ne sitnite previše da ostane sočno tokom dugog kuvanja).
Najbolji ukus dobija ako se sprema u zemljanoj posudi i kuva lagano bez miješanja.
3. Korak: Slaganje
U dublju šerpu ili zemljanu posudu ređajte red povrća, pa red mesa. Tako ponavljajte dok se ne utroše sastojci.
4. Korak: Začinite
Dodajte papriku, biber, lovorov list, koncentrat paradajza, vino i so. Prelijte vodom da blago prekrije sadržaj.
5. Korak: Kuvanje
Poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 3–4 sata. Jelo ne miješajte, već povremeno samo protresti posudu. Pred kraj dodati sitno sjeckan peršun. Po potrebi dosolite.