Recept za najljepši voćni griz: Za 20 minuta napravite nostalgičnu poslasticu kao iz djetinjstva

Pripremite voćni griz za 20 minuta i uživajte u kremastoj poslastici iz djetinjstva, obogaćenoj voćem i čokoladom.
Voćni griz predstavlja moderniju verziju jedne od omiljenih starinskih poslastica iz djetinjstva. Mekana, topla i mirisna kaša od griza obogaćena vanilom i laganom voćnom notom pretvara se u kremasti desert koji se može služiti i topao i rashlađen.
U kombinaciji sa voćem, čokoladom i puterom dobija potpuno novo, bogatije i elegantnije izdanje poznatog domaćeg deserta.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: poslastica
Porcije/Količina: 2 porcije
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 10–15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 400 ml mlijeka
- 3 kašike griza
- 3 kašike pudinga od maline
- 2–3 kašike šećera
- 1/2 kašičice arome vanile
- 20 g putera
- voće po izboru za serviranje (jagode, maline, borovnice)
- 20 g čokolade, po želji
Priprema:
1. korak: Zagrijavanje mlijeka
U šerpu sipajte mlijeko i dodajte vanilu, pa zagrijavajte na srednjoj temperaturi dok ne postane toplo, ali ne da provri.
2. korak: Priprema pudinga
U manjoj posudi razmutite puding od maline sa 2–3 kašike hladnog mlijeka, pa ga dodajte u zagrijano mlijeko uz stalno miješanje.
- Griz uvijek dodajte postepeno uz miješanje da ne bi došlo do grudvica.
- Ako želite gušću strukturu, dodajte još pola kašike griza, za rjeđu i kremastiju varijantu smanjite količinu.
3. korak: Dodavanje griza i šećera
Dodajte griz i šećer, pa kuvajte 5–7 minuta uz neprekidno miješanje dok se smjesa ne zgusne i postane kremasta. Sklonite sa vatre i umiješajte puter dok se potpuno ne otopi i sjedini u glatku, sjajnu kremu.
4. korak: Hlađenje i serviranje
Smjesu sipajte u činije, ostavite da se kratko prohladi ili ohladi u frižideru, pa ukrasite voćem i rendanom čokoladom.
