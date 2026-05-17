Recept za najljepši voćni griz: Za 20 minuta napravite nostalgičnu poslasticu kao iz djetinjstva

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Pripremite voćni griz za 20 minuta i uživajte u kremastoj poslastici iz djetinjstva, obogaćenoj voćem i čokoladom.

Voćni griz recept Izvor: Shutterstock

Voćni griz predstavlja moderniju verziju jedne od omiljenih starinskih poslastica iz djetinjstva. Mekana, topla i mirisna kaša od griza obogaćena vanilom i laganom voćnom notom pretvara se u kremasti desert koji se može služiti i topao i rashlađen.

U kombinaciji sa voćem, čokoladom i puterom dobija potpuno novo, bogatije i elegantnije izdanje poznatog domaćeg deserta.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: poslastica

Porcije/Količina: 2 porcije

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 10–15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 400 ml mlijeka
  • 3 kašike griza
  • 3 kašike pudinga od maline
  • 2–3 kašike šećera
  • 1/2 kašičice arome vanile
  • 20 g putera
  • voće po izboru za serviranje (jagode, maline, borovnice)
  • 20 g čokolade, po želji

Priprema:

1. korak: Zagrijavanje mlijeka

U šerpu sipajte mlijeko i dodajte vanilu, pa zagrijavajte na srednjoj temperaturi dok ne postane toplo, ali ne da provri.

2. korak: Priprema pudinga

U manjoj posudi razmutite puding od maline sa 2–3 kašike hladnog mlijeka, pa ga dodajte u zagrijano mlijeko uz stalno miješanje.

Dodatni savjeti:
  • Griz uvijek dodajte postepeno uz miješanje da ne bi došlo do grudvica.
  • Ako želite gušću strukturu, dodajte još pola kašike griza, za rjeđu i kremastiju varijantu smanjite količinu.

3. korak: Dodavanje griza i šećera

Dodajte griz i šećer, pa kuvajte 5–7 minuta uz neprekidno miješanje dok se smjesa ne zgusne i postane kremasta. Sklonite sa vatre i umiješajte puter dok se potpuno ne otopi i sjedini u glatku, sjajnu kremu.

U galeriji ispod pogledajte kako da pravilno zamrznete jagode.

4. korak: Hlađenje i serviranje

Smjesu sipajte u činije, ostavite da se kratko prohladi ili ohladi u frižideru, pa ukrasite voćem i rendanom čokoladom.

(Lepa i srećna/Mondo) 

