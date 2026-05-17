Evo kako da promijenite boju hortenzije: Baštovani otkrili šta da dodate u zemljište za plave ili roze cvjetove

Hortenzije mogu promijeniti boju cvjetova uz jednostavne promjene u zemljištu. Evo kako da dobijete intenzivno plave ili roze hortenzije u svojoj bašti.

Boja hortenzija zavisi od pH vrijednosti zemljišta.

Kiselo zemljište podstiče plave, a alkalno roze cvjetove.

Stručnjaci savjetuju provjerene metode umjesto zarđalih eksera.

Raskošni žbunovi hortenzija predstavljaju jedan od najljepših ukrasa svake bašte. Njihovi krupni, loptasti cvjetovi u bogatim nijansama plave, roze i ljubičaste boje odmah privlače pažnju i oplemenjuju svaki prostor. Ipak, malo ko zna da pojedine vrste hortenzija mogu promijeniti boju cvjetova – i to ne magijom, već zahvaljujući jednostavnim promjenama u sastavu zemljišta.

Upravo taj trik omogućava da sami utičete na boju hortenzija i učinite svoju baštu još ljepšom i upečatljivijom.

Ako ste se ikada pitali zašto su nečije hortenzije intenzivno plave, dok vaše ostaju roze ili bijele, odgovor se krije u pH vrijednosti zemljišta. Upravo od nivoa kiselosti zemlje zavisi da li će hortenzije imati plave, ljubičaste ili roze cvjetove.

Ovaj prirodni proces omogućava da jednostavnim promjenama u zemljištu sami utičete na boju hortenzija i izgled svoje bašte.

Kako da hortenzije postanu plave: Tajna je u zemljištu

Stručnjaci objašnjavaju da hortenzije najlakše mijenjaju boju u kiselom zemljištu. Kada je pH vrijednost zemlje niža, biljka lakše upija aluminijum, koji direktno utiče na pigment cvjetova i daje hortenzijama prepoznatljivu intenzivno plavu nijansu.

Upravo zbog toga je sastav zemljišta ključan ako želite plave hortenzije u svojoj bašti.

Ako želite plave hortenzije, u zemlju možete dodati:

supstrat za biljke koje vole kiselo zemljište

talog kafe

aluminijum-sulfat

Ovi dodaci postepeno povećavaju kiselost zemlje i pomažu da cvjetovi dobiju intenzivniju plavu boju.

Kako da hortenzije postanu roze: Ključ je u alkalnom zemljištu

Ako želite roze hortenzije, potrebno je da zemljište bude alkalnije. Stručnjaci preporučuju dodavanje baštenskog kreča, jer on smanjuje dostupnost aluminijuma biljci i tako podstiče razvoj nježnih do intenzivnih ružičastih tonova cvjetova.

Pored toga, đubrivo sa većim sadržajem fosfora može pomoći da hortenzije zadrže izraženu roze boju i bujno cvjetanje tokom cijele sezone.

Upravo pravilna kombinacija pH vrijednosti zemljišta i odgovarajuće prihrane daje najbolje rezultate, piše Žena.

Greška koju mnogi prave kada mijenjaju boju hortenzija

Godinama među baštovanima kruži savjet da se zarđali ekseri zakopaju pored hortenzija kako bi cvjetovi postali plavi. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova metoda nije naročito efikasna, ali ni potpuno bezbjedna.

Skriveni metal u zemlji može predstavljati rizik za ljude i životinje, dok količina gvožđa koju biljka na taj način dobija uglavnom nije dovoljna da značajnije utiče na promjenu boje cvjetova.

Zbog toga se za promjenu boje hortenzija preporučuju provjerene metode, poput prilagođavanja pH vrijednosti zemljišta i upotrebe odgovarajućih đubriva.

Koliko vremena je potrebno da hortenzije promijene boju

Promjena boje hortenzija ne događa se preko noći. U većini slučajeva potrebno je najmanje jedna sezona da biste primijetili prve vidljive rezultate, jer biljci treba vrijeme da reaguje na promjene u zemljištu.

Prije nego što počnete sa promjenom boje hortenzija, preporučuje se da provjerite pH vrijednost zemljišta. Pretjerano mijenjanje sastava zemlje može opteretiti biljku, usporiti rast i oslabiti cvjetanje.

Stručnjaci savjetuju postepene promjene, jer upravo one daju najbolje rezultate i pomažu hortenzijama da ostanu zdrave, bujne i pune raskošnih cvjetova tokom cijele sezone.

