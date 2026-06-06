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Kako da frizura preživi putovanje? Plavuša zapalila mreže snimkom iz aviona, sletjela kao tek isfenirana

Kako da frizura preživi putovanje? Plavuša zapalila mreže snimkom iz aviona, sletjela kao tek isfenirana

Izvor Lepa i srećna
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Kako da kosa ostane besprekorna i tokom najdužeg ljeta? Ovi trikovi sa uvijačima su osvojili društvene mreže.

Kako da frizura preživi putovanje? Izvor: Facebook / Yesenia Hipolito
  • Viralni trik – mekani uvijači postali su hit jer omogućavaju frizuru kao iz salona odmah po slijetanju.
  • Pametna priprema – kosa ne treba da bude svježe oprana; lagani sprej za teksturu pomaže da oblik traje i preživi putovanje.
  • Jednostavno stilizovanje – skidanje uvijača i prolazak prstima kroz kosu daje prirodne talase bez dodatnog oblikovanja.

Na društvenim mrežama ovih dana kruži snimak plavuše koja pred polijetanje pažljivo namotava dugačke, mekane uvijače – trik koji je postao viralan jer pokazuje kako da se sleti sa kosom koja izgleda kao da je upravo isfenirana. Upravo taj video je podsjetnik da frizura može da se sačuva i tokom najdužeg ljeta, ako se pametno pripremi.

Putovanja su uvijek izazov za kosu: klima u avionu je suva, vlaga se mijenja, a duže sjedenje često znači da se kosa slijepi ili izgubi volumen. Zato su uvijači od mekanog materijala idealni – ne pritiskaju glavu, udobni su za spavanje i daju prirodne talase čim se skinu.

Osim uvijača, trik je i u pripremi: kosa treba da bude čista, ali ne baš svježe oprana, jer blaga tekstura pomaže da se oblik zadrži. Malo spreja za teksturu ili lagani balzam bez ispiranja dodatno štite vlasi od isušivanja.

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Kako da uvijete kosu tokom putovanja
Izvor: Facebook/Yesenia Hipolito
Izvor: Facebook/Yesenia Hipolito

Kada avion sleti, dovoljno je skinuti uvijače i proći prstima kroz kosu – rezultat je frizura koja izgleda kao da je tek isfenirana u salonu. Upravo zato ovaj viralni snimak nije samo zabavan, već i praktičan vodič za sve žene koje žele da putuju bez kompromisa kada je ljepota u pitanju.

U galeriji pogledajte odlične prijedloge za bob frizuru.

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