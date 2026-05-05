Frizure za tanku kosu koje su modni hit: Lako se transformišu i za elegantne prilike

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Možda planirate šišanje? A imate tanku kosu? Imamo prijedloge za vašu novu frizuru!

Frizure za tanku kosu Izvor: Shutterstock
  • Bob frizura može da se prilagodi tankoj kosi tako da naglasi strukturu lica i doda volumen.
  • Precizno šišanje i pravilno stilizovanje ključni su za postizanje efekta, bez obzira na oblik boba.
  • Svaka varijanta – od francuskog do box boba – nudi različitu atmosferu: od samouvjerene i oštre, preko lagane i pokretne, do šarmantne i ležerne.

Bob frizura je klasik koji se stalno vraća u modu, ali nije svaka varijanta pogodna za tanku kosu. Dok punija kosa može da podnese različite oblike i dužine, kod tanje kose potrebno je pažljivo birati formu i stil kako bifrizuraizgledala bujno, elegantno i savršeno uklopljena uz oblik lica.

Kada se pravilno ošiša i stilizuje, bob može potpuno transformisati kosu koja djeluje beživotno, pretvarajući je u modernu i sofisticiranu ljetnju frizuru. Stručnjaci izdvajaju najbolje bob frizure za tanku kosu koje će obilježiti ljeto 2026. godine.

Sculpted Box Bob

Ova frizura je sinonim za preciznost i samopouzdanje. Karakterišu je čiste linije, blaga gradacija i grafički oblik koji se završava tačno na liniji vilice. Inspirisana francuskim stilom, ali modernizovana za 2026. godinu, daje strukturu i oštrinu umjesto mekoće.

Najbolje pristaje ravnoj ili blago talasastoj kosi, a posebno laska ovalnim, kvadratnim i srcolikim licima. Kod stilizovanja, klasičan fen sa okruglom četkom ili kvalitetne prese za kosu daju besprijekoran izgled. Za opušteniju varijantu, dovoljno je malo spreja za teksturu i blago gužvanje pramenova.

Airy Bob

Za one koji žele pokret i lakoću, slojeviti airy bob je idealan izbor. On je suprotnost strogo ošišanom bobu – pun je dinamike, lagan i prozračan. Podsjeća na siluetu iz sedamdesetih, ali je prilagođen savremenim trendovima kroz neprimjetne slojeve i teksturu koja djeluje prirodno.

Posebno je pogodan za kosu koja je srednje gusta ili prirodno talasasta, jer joj daje volumen i živost. Okrugla i duguljasta lica dobijaju balans ovim krojem, ali se slojevi mogu prilagoditi svakom obliku lica.

French bob sa šiškama

Francuski bob je vječiti klasik, a u ovoj sezoni dobija novu dimenziju uz mekane „bottleneck“ šiške. Dužina do brade, blago talasasta tekstura i šiške koje uokviruju lice stvaraju šarmantan, ležeran izgled sa karakterom. Ova frizura se lako održava, a istovremeno je upečatljiva, savršena za tanku kosu kojoj nedostaje definicija.

Njena privlačnost leži u jednostavnosti i pariskom šiku, dovoljno je malo oblikovanja da bi izgledala elegantno i prirodno.

Pogledajte sjajne primjere ovih frizura u galeriji slika - holivudske zvijezde poput Rouz Birn, Lili Kolins i mnogih drugih pokazuju kako se lako one transformišu od dnevnih do večernjih prilika.

