Sutlijaš sa pečenim jagodama: Starinska poslastica u modernoj, voćnoj verziji

Isprobajte sutlijaš sa pečenim jagodama, jednostavnu poslasticu sa voćem koja će vas podsjetiti na djetinjstvo.
Sutlijaš je jedan od onih starinskih deserata koji vraća osjećaj nostalgije, a kada mu se dodaju pečene jagode, dobija potpuno novu dimenziju.
Bogat, prirodno slatkast preliv i intenzivan voćni ukus koji se savršeno slaže sa nježnim pirinčem kuvanim u mlijeku. Ovaj desert je idealan i topao i rashlađen, a posebno dolazi do izražaja u sezoni jagoda.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: poslastica
Porcije/Količina: 5–6 porcija
Vrijeme pripreme: 10–15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata (uključujući pečenje jagoda i kuvanje pirinča)
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za pečene jagode:
- 450 g svježih jagoda (očišćenih i isječenih)
- 3 kašike meda
Za sutlijaš:
- 200 g bijelog pirinča (dugog zrna)
- 1 l mlijeka
- 100 g šećera
- prstohvat soli
- 1 kašičica ekstrakta vanile
Priprema:
1. korak: Pečenje jagoda
Rernu zagrijte na 150 stepeni. Jagode stavite u vatrostalnu posudu, prelijte medom i dobro promiješajte da se svaka voćka obloži. Pecite jagode oko 1,5 sat dok ne omekšaju i puste gust, aromatičan sirup. Tokom pečenja one će se blago karamelizovati i dobiti intenzivniji ukus.
2. korak: Priprema pirinča
U međuvremenu, pirinač kratko isperite pod vodom. U šerpu sipajte mlijeko, dodajte pirinač, šećer i so, pa kuvajte na srednjoj vatri dok ne provri.
dodajte nekoliko kapi limunovog soka ili malo rendane korice limuna u pečene jagode.
3. korak: Kuvanje pirinča
Smanjite temperaturu i nastavite kuvanje oko 20–25 minuta uz često miješanje, dok pirinač ne omekša i smjesa ne postane kremasta. Kada je sutlijaš kuvan, umiješajte vanilu za dodatnu aromu.
4. korak: Serviranje
Servirajte sutlijaš u činije i preko svake porcije dodajte pečene jagode i njihov sirup.
(Stvar ukusa/Mondo)