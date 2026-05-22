Sutlijaš sa pečenim jagodama: Starinska poslastica u modernoj, voćnoj verziji

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Isprobajte sutlijaš sa pečenim jagodama, jednostavnu poslasticu sa voćem koja će vas podsjetiti na djetinjstvo.

Sutlijaš sa pečenim jagodama Izvor: Shutterstock

Sutlijaš je jedan od onih starinskih deserata koji vraća osjećaj nostalgije, a kada mu se dodaju pečene jagode, dobija potpuno novu dimenziju.

Bogat, prirodno slatkast preliv i intenzivan voćni ukus koji se savršeno slaže sa nježnim pirinčem kuvanim u mlijeku. Ovaj desert je idealan i topao i rashlađen, a posebno dolazi do izražaja u sezoni jagoda.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: poslastica

Porcije/Količina: 5–6 porcija

Vrijeme pripreme: 10–15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata (uključujući pečenje jagoda i kuvanje pirinča)

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za pečene jagode:

  • 450 g svježih jagoda (očišćenih i isječenih)
  • 3 kašike meda

  • Za sutlijaš:

  • 200 g bijelog pirinča (dugog zrna)
  • 1 l mlijeka
  • 100 g šećera
  • prstohvat soli
  • 1 kašičica ekstrakta vanile

Priprema:

1. korak: Pečenje jagoda

Rernu zagrijte na 150 stepeni. Jagode stavite u vatrostalnu posudu, prelijte medom i dobro promiješajte da se svaka voćka obloži. Pecite jagode oko 1,5 sat dok ne omekšaju i puste gust, aromatičan sirup. Tokom pečenja one će se blago karamelizovati i dobiti intenzivniji ukus.

2. korak: Priprema pirinča

U međuvremenu, pirinač kratko isperite pod vodom. U šerpu sipajte mlijeko, dodajte pirinač, šećer i so, pa kuvajte na srednjoj vatri dok ne provri.

Za još bolji ukus

dodajte nekoliko kapi limunovog soka ili malo rendane korice limuna u pečene jagode.

3. korak: Kuvanje pirinča

Smanjite temperaturu i nastavite kuvanje oko 20–25 minuta uz često miješanje, dok pirinač ne omekša i smjesa ne postane kremasta. Kada je sutlijaš kuvan, umiješajte vanilu za dodatnu aromu.

4. korak: Serviranje

Servirajte sutlijaš u činije i preko svake porcije dodajte pečene jagode i njihov sirup.

(Stvar ukusa/Mondo) 

