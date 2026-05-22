Najveći grad na svijetu ima 73 miliona stanovnika, a niko nije čuo za njega

Iako za njega izvan Kine relativno malo ljudi zna, najmnogoljudniji grad na svijetu mogao bi biti kineski Guangdžou, koji, prema nekim procjenama, broji čak 73 miliona stanovnika.

No, odgovor na pitanje koji je grad najveći na svetu nije nimalo jednostavan. Sve zavisi od toga šta se uopšte smatra gradom: administrativno područje, urbano područje, aglomeracija ili golema mreža međusobno povezanih naselja.

Prema podacima Enciklopedije Britanike, upravo je Guangdžou, glavni grad kineske provincije Guangdong, najnaseljenije urbano područje na planeti.

Smješten je u blizini delte Biserne reke, oko 145 kilometara od Južnog kineskog mora. Zahvaljujući strateškom položaju, vijekovima je bio jedno od najvažnijih trgovačkih središta Kine i važna tačka susreta sa stranim kulturama još od 3. vijeka.

Uprkos tome, izvan Kine za njega uglavnom znaju tek zaljubljenici u geografiju, a retki bi ga spontano naveli kao najveći grad na svijetu.

Grad poznat i kao Kanton

Guangdžou je u svijetu dugo bio poznat pod imenom Kanton, a upravo je po tom nazivu nastala i kantonska kuhinja, jedna od najpoznatijih kineskih kuhinja. Grad se smatra jednim od gastronomskih središta Kine, posebno zahvaljujući dim sumu, malim jelima koja se tradicionalno služe uz čaj.

U Guangdžouu se i danas snažno koristi kantonski dijalekt, iako je službeni jezik mandarinski kineski. Upravo je taj dijalekt decenijama oblikovao pop kulturu južne Kine, uključujući filmove i muziku iz Hong Konga.

Grad trgovine i nebodera

Grad je poznat i po Kantonskom sajmu, najvećem i najpoznatijem kineskom sajmu uvoza i izvoza, koji se održava još od 1957. godine. Zahvaljujući njemu Guangdžou i danas ima ključnu ulogu u svjetskoj trgovini.

Jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola je Canton Tower, toranj visok 604 metra koji dominira panoramom grada.

Posebno je impresivan noću, kada cijela obala Biserne reke svetli u neonskim bojama. Guangdžou je ujedno i jedan od infrastrukturno najrazvijenijih kineskih gradova, sa jednim od najvećih metro sistema na svijetu i ogromnim brojem nebodera.

Drevne zajednice i tradicionalna arhitektura

Posebno mesto u gradu zauzima i Chen Clan Academy, raskošan kompleks iz 19. vijeka koji je danas muzej tradicionalne kineske umjetnosti. Poznat je po detaljnim drvenim i kamenim rezbarijama i smatra se jednim od najljepših primjera tradicionalne arhitekture u južnoj Kini.

Zanimljivo je i da Guangdžou ima jednu od najstarijih muslimanskih zajednica u Kini. Prema istorijskim zapisima, tamo je još u 7. vijeku izgrađena džamija Huaisheng, koja se smatra jednom od najstarijih džamija u zemlji.

Guangdžou kao simbol doba megagradova

Guangdžou je jedan od najboljih primjera svijeta u kojem se gradovi više ne mogu posmatrati samo kroz njihove administrativne granice. Takva urbana područja sve češće prerastaju u golema, međusobno povezana celina u kojima se prepliću stanovanje, industrija, trgovina, saobraćaj i svakodnevni život miliona ljudi.

Upravo zato se u savremenoj urbanizaciji sve češće govori o megagradovima, odnosno metropolitanskim područjima sa više od deset miliona stanovnika. Danas ih ima na gotovo svim kontinentima osim Australije i Antarktika, a obilježavaju ih ogromna površina i izuzetno složeni društveni, ekonomski i infrastrukturni sistemi.

Megagradovi u zemljama u razvoju u pravilu rastu mnogo brže od onih u razvijenim državama. Razlog su uglavnom masovne migracije stanovništva iz manjih mjesta i sela, ali i visok prirodni priraštaj. Prema izvještaju Ujedinjenih nacija iz 2018. godine, u svijetu postoje 33 megagrada, a u njima živi otprilike osmina ukupnog urbanog stanovništva planete. Procene govore da bi do 2030. njihov broj mogao porasti na 43.

Najveći među njima, oni sa više od 20 miliona stanovnika, često se nazivaju hipergradovima ili metagradovima. Upravo takva mjesta, među kojima se ističe i Guangdžou, pokazuju koliko se pojam grada u 21. veku promenio. Grad više nije samo jasno omeđen prostor na mapi, već golemi organizam koji povezuje milione ljudi, naselja, saobraćajnice i ekonomske tokove.

