Neobičan grad usred Italije: Zovu ga "geometrijskim" ili "idealnim" - evo šta to znači (FOTO)

Mali i jedinstveni italijanski grad u baroknom stilu.

Na jugoistoku Sicilije, nedaleko od Katanije i Raguze, nalazi se jedan od najzanimljivijih gradova u Italiji, Gramikele. Daleko od mora i turista u potrazi za sladoledima pastelnih boja, ovaj mali barokni grad jedinstven je po svom savršenom heksagonalnom rasporedu, zbog čega se često naziva "geometrijskim gradom", "heksagonalnim gradom" ili jednostavno sicilijanskim "idealnim gradom".

Model grada iz udžbenika urbanističkog planiranja nastao je uslijed tragedije, nakon što je razorni zemljotres 1693. godine potpuno uništio obližnji srednjovjekovni grad Okiolu. Tada je feudalni gospodar tog područja, Karlo Marija Karafa Brančiforti, knez od Butere, odlučio da izgradi novi grad koji bi preživelima pružio sigurnost i dostojanstven život.

Šest jednakih kvartova

Samo nekoliko mjeseci nakon zemljotresa, Karafa je svečano položio kamen temeljac novog grada. Knežev plan je pretvorio u stvarnost fratar i arhitekta Mikele da Ferla, ali Karafa nije doživio da vidi završetak svog životnog projekta.

Urbanistički plan, nazvan "egzagonum", heksagon, ili, heksagon, bio je zamišljen kao pravilan šestougao iz koga se tri glavne ulice seku u centru i dele grad na šest jednakih četvrti. Ovaj koncept podsjeća na renesansne ideale savršenog grada, poput zamišljenog Sforzinja ili utvrđenog grada Palmanove, ali Gramikele je jedinstven primjer takve strukture u Italiji.

U samom centru je Pjaca Karlo Marija Karafa, heksagonaln trg, simbolično i pravo srce grada. Njegova geometrija je i danas predmet proučavanja na arhitektonskim školama i inspiracija za urbaniste širom svijeta. Trgom dominira raskošna Palata Komunale, završena krajem 19. vijeka prema projektu Karla Sada, arhitekte čuvenog pozorišta Belini u Kataniji. Unutra se nalazi Gradski muzej sa vrijednom arheološkom kolekcijom koja svjedoči o drevnom porijeklu područja i nekadašnje Okiole. Tamo se čuva i originalna ploča sa ugraviranim planom grada.

Pored gradske kuće stoji monumentalna crkva Madre di San Mikele Arkanđelo, čija je izgradnja završena tek krajem 19. vijeka. Njena stepenasta fasada i bogata dekoracija tipični su primjeri sicilijanskog baroka. Crkva i gradska kuća, smještene jedna pored druge, simbolično predstavljaju susret svjetovne i duhovne vlasti.

Na trgu se nalazi i impresivan sunčani sat. Njegov sastavni dio je bronzana skulptura turskog umjetnika Murata Kure koja prikazuje klečećeg čovjeka, okruženog koncentričnim krugovima koji podsjećaju na armilarnu sferu, simbol prolaznosti i vremena koje obuhvata ljudski život.

